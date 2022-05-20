9 yaşındaki kız çocuğu sulama havuzuna düşerek hayatını kaybetti
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde oyun oynarken düştüğü sulama havuzunda hayatını kaybeden çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Mayıs 2022 15:34
İlçeye bağlı Karaköy'de dün kız kardeşiyle çevresinde oyun oynarken dengesini kaybederek düştüğü sulama havuzunda yaşamını yitiren 9 yaşındaki Hatice Sak için köy camisinde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, küçük kızın yakınlarının yanı sıra Bolu Valisi Erkan Kılıç, Kaymakam Ali Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı, Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen ile vatandaşlar katıldı.
Sak'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız