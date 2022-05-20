'Van'da Arvas Saltanatı' haberi ile ilgili iddianame tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, "Haberin gerçeklikten uzak ve doğrudan müştekinin toplum içindeki saygınlığını zedelemeye yönelik olduğunu, eylemin kamu görevlisine hakaret suçu kapsamına girdiğini, haberin internet haber sitesi üzerinden yapılması nedeniyle aleniyet unsurunun bulunduğunu, bu bağlamda şüphelilerin üzerlerine atılı kamu görevlisine alenen hakaret suçunu işlediklerini, şüphelilerin açık yargılanmalarının yapılarak delillerin mahkeme takdirinde olduğu, anılan sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına, şüphelilerin TCK 53. maddesi gereğince belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalarına" denilerek İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından karar verilmesi talep edildi.

AK Parti Van Milletvekili Arvas, müşteki sıfatıyla yaptığı açıklamada gerçeklerden ırak, dezenformasyon amaçlı yalan haber yaparak kişi ve kurumları hedef gösterme gayretinin toplumun nefret duygularını artırma ve bireylere yanlış bilgi aşılayarak manipüle etme, basın ilke ve ahlakına aykırı bir eylem olduğunu söyledi.

"Basının görevi gerçeği aktararak kamuoyunu aydınlatmaktır" diyen Arvas, "Yalan haber ile ilgili hukuki süreç yeni safhada İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi uhdesinde devam edecektir. Suç duyurusunda bulunduğumuzda mesnetsiz bir şekilde iddia edilen yalan yanlış içerikle ilgili bütün bilgileri hem kamuoyu ile hem de savcılık ile paylaşmıştık, bundan sonrada sürecin takipçisi olacağız. Herhangi bir gazete veya gazetecinin beni veya başkasını zan altında bırakması, ideolojik saiklerle ve yalan haberlerle toplumu aldatması, yanıltması ve yanlış yönlendirmesi kabul edilemez. Tüm medya kuruluşları ile basın camiasını bu tür konularda daha sorumlu olmaya ve davranmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.