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'Türkiye'nin her tarafında 54 bin 300 tatbikat yapılacak'

Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı'nda konuşan Bakan Soylu; "Türkiye'nin her tarafında bu yıl 54 bin 300 tatbikat yapacağız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Mayıs 2022 20:33
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'Türkiye'nin her tarafında 54 bin 300 tatbikat yapılacak'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'daki toplanma alanlarımızın kişi başına düşen metrekaresi, var olandan neredeyse 2,5 katının üzerine getirildi. Bu, çok önemli bir adımdır." dedi.

Bakan Soylu, İstanbul'da AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen "Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı" kapsamında Kağıthane'deki Muhsin Yazıcıoğlu toplanma alanında yapılan çalışmaları takip etti.

Tatbikat çalışmaları sonrası gazetecilere açıklama yapan Soylu, AFAD, Valilik, Kağıthane Belediye Başkanlığı ve diğer paydaş ekiplerle Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı'nın gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye'de ilk kez böyle bir tatbikat yaptıklarını belirten Soylu, deprem tatbikatında denenen ve başarılı olan çalışmalara değinerek, şöyle konuştu:

"Hava görüntüleme, insansız hava aracı, insanlı keşif uçağı, dronlar, helikopterler, kent yönetim güvenlik sistemleri, yaka kameraları ve cep telefonları üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kullandığı iletişim haberleşme aracıyla her taraftaki görüntüleri tek kanal üzerinden alabilme kabiliyetine sahibiz. Bütün tatbikat alanının görüntüsünü Ankara'daki kubbe dediğimiz AFAD Genel Merkezi'ne, ildeki güvenlik acil durum merkezine, il AFAD koordinasyon merkezine, Jandarma Genel Komutanlığının bu konuyu yöneten tırına ve onların araçlarına atabilme ve yönetebilme kabiliyetine sahibiz."

Afet Yönetim Karar Destek Sistemi (AYDES) ile kimlerin toplanma alanına geldiğini, kimlerin barınma alanına gittiğini, kimlerin memleketine gittiğini, hastaneye sevkleri sistemin içine atabildiklerini ifade eden Soylu, ayrıca Türkiye'de ilk kez afet araçlarını sisteme yükleyip ihtiyaca göre yönlendirebildiklerini söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarının iki yıldır akredite edilen sivil toplum kuruluşlarına emanet edildiğini anlatan Soylu, "Son iki yıldır yaşadığımız bütün afetler bize büyük acılar, kayıplar verdi ama öğretici de oldu. Bu süreci de kendimize ait yönetim sürecine katma değer olarak kattık. Burada arama kurtarma senaryolarımız, yaralanan vatandaşlara ait senaryolarımız, toplanma alanlarının ihtiyaçlarıyla ilgili senaryolarımız var. Tüm senaryoları ilgili bütün kurumlara iletiyoruz. Senaryolarla ilgili eksiklikleri de görüp tamamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yılın ''Afet Tatbikat Yılı'', geçen yılın ''Afet Eğitim Yılı'', bir önceki yılın da ''Afetlere Hazırlık Yılı'' olduğunu hatırlatan Soylu, "Türkiye'nin her tarafında bu yıl 54 bin 300 tatbikat yapacağız." dedi.

Ayrıca baraj kapağının patlaması, kış kurtarma gibi tematik tatbikatlarının da bulunduğunu aktaran Soylu, yıl sonuna kadar tatbikatların devam edeceğini vurguladı.

- "Afete hazırlık için çok hızlı bir güçle çalışıyoruz"

Türkiye'nin bir afet bölgesi olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Soylu, şunları dile getirdi:

"Biz depremde, selde, orman yangınlarında, kaya düşmesinde, çığda afet bölgesiyiz. Bu konuların her birinde kendine ait yetkinlikler, kamu ve sivil toplumun birbiriyle eş güdümü gerekir. İstanbul'da Valiliğimizin, belediye başkanlarımızın, kaymakamlarımızın koordinasyonunda, yine Jandarma'nın genel yönetiminde iyi bir çalışma yapıldı. Çalışma sonucu da İstanbul'daki toplanma alanlarımızın kişi başına düşen metrekaresi, var olandan neredeyse 2,5 katının üzerine getirildi. Bu, çok önemli bir adımdır. Toplanma alanlarındaki esas unsur şudur; 500 metreye kadar bir toplanma alanı yapabilme kabiliyeti ortaya koyabilmektir. Bu, uluslararası anlamda da doğru bir standarttır. İstanbul, yerleşik bir şehir olduğu için biz yüzde 80'inde 500 metreye kadar bulduk. Yüzde 20'sinde 500 metreden 1,5 kilometreye kadar toplanma alanları bulabildik. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

Lojistik, sağlık, beslenme gibi alanlarda da tatbikatların devam edeceğini bildiren Soylu, her grubun başkanının, alanın uzmanı kurumlar olduğunu kaydetti.

İl risk azaltma planlarını, valiliklerin koordinasyonunda planlanan tarih olan 2025 yılından önce bitirdiklerini belirten Soylu, tüm adımların bu planlara göre atılacağını söyledi.

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Tatbikatların başarılı şekilde gerçekleştirildiğini ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Afetin ne zaman geleceğini bilmiyoruz ama biz afete hazırlık için çok hızlı bir güçle çalışıyoruz. Sürekli kapasitelerimizi geliştirip eğitimler ve tatbikat yapıyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize bir talimatı var: 'Türkiye, afet öncesi de afet anı da afet sonrası da bütün dünyaya rehberlik ve liderlik edebilecek konuma yükselmelidir.' Biz bu talimat çerçevesinde zor gününde milletimizin ve dünyanın yanında olmaya çaba gösteriyoruz. En son Ukrayna'da da AFAD'ımız STK'lerle birlikte tahliye, beslenme ve diğer alanlarda her türlü desteği ortaya koydu."

Soylu, konuşmasının ardından Sadabad Hasbahçe Etkinlik Alanı'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lerin araç ve stantlarını ziyaret etti.

Tatbikat sırasında Bakan Soylu'ya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve diğer yetkililer eşlik etti.

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