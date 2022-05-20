25 Milyon TL'lik tarımsal destek ödemesi hesaplara yatırıldı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "25 Milyon 414 Bin 535 TL'lik Tarımsal Destekleme Ödemeleri'ni bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 20 Mayıs 2022 21:55
Bakan Kirişci, Tarımsal Destek Ödemeleri'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamasında, Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması Desteği; 18 milyon 635 bin 700TL. Kırsal Kalkınma Desteği; 6 milyon 778 bin 835 TL. Toplamda 25 Milyon 414 Bin 535 TL'lik Tarımsal Destekleme Ödemeleri'ni bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız