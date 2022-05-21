Ehliyetlerine el konulan sürücülerin araçları kamera ile takip edilecek

Bartın Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, herhangi bir sebeple sürücü belgeleri alınan sürücülerin, cezaları tamamlanana kadar trafikte araç kullanmalarının önlenmesi için "Trafik Kara Liste Projesi"nin hayata geçirildiği belirtildi.

Projeyle Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile sürücü belgelerine el konulan sürücülerin, kayıtlı listeden takibi yapılacağı kaydedilen açıklamada, bu sayede vatandaşların can ve mal güvenliği korunurken aynı zamanda müeyyidelerin eksiksiz uygulanmasının sağlanacağı aktarıldı.

Öte yandan projenin uygulamaya başlandığı 2 günde ehliyeti geri alınan 93 sürücünün araçlarının uygulamalarda durdurularak kontrol edildiği, ehliyeti geri alındığı halde araç kullandığı tespit edilen 28 sürücüye cezai işlem uygulandığı bildirildi.