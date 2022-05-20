Toy Poddle cinsi köpeklerin özellikleri

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Toy Poodle köpeklerin kıvır kıvır ve yoğun kürkünden dolayı oyuncağı andıran bir görünümü vardır. Poodle cinsi köpek ailesinin en küçük cinsi olarak bilinmektedir. Süs köpeği cinsi içerisinde tanımlansalar da çok ufak olmadıkları da bilinir. Oldukça hareketli ve enerji dolu bir yapıları vardır. Atletik vücuda sahip olan Toy Poodle cinsi köpekler en sevimli ırklardan biridir. Ayrıca neşeli tavırları ile bilinirler.

Zaman zaman inatçılık yapabilirler. Onları sevginiz ve ilginiz ile her zaman kontrol altında tutabilirsiniz. Toy Poodle köpekler ile uyum içerisinde yaşayabilmek için onların eğitimine özen göstermelisiniz. Toy Poodle yavru döneminden sonra ilk sosyalleşme eğitimini vermeniz sizinle iyi anlaşması için de çok önemlidir.



Toy Poodle Kişilik & Karakter Özellikleri



Toy Poodle köpekler oldukça cana yakın ve oyuncudurlar. Çok akıllı ve zeki bir köpek cinsi olmalarının yanı sıra sahiplerine olan düşkünlükleri ile de tanınırlar. Sahiplerinin mutlu olması onları da mutlu eder. Sizin için ellerinden gelen her şeyi yapabileceklerini unutmamalısınız.

Zeka Toy Poodle özellikleri içerisinde en dikkat çeken konulardan biridir. Eğitim vermek açısından diğer cinslerle kıyaslandığında Poodle cinsinin bir adım önde olduğu söylenebilir. Aile bireyleri ile ve kabalık ortamlarda sıkılmadan vakit geçirebilirler. Ayrıca başkaları tarafından ilgi görmek de Toy Poodle köpeklerin en çok hoşuna giden şeylerden biridir.

Sadakat açısından değerlendirildiğinde sahiplerine oldukça bağlı oldukları bilinir. Ancak yalnız kalma ile ilgili Poodle köpek cinsinin bazı sorunları vardır. Yalnız kalmayı kesinlikle sevmezler. Ayrıca evde yalnız kaldığı zaman havlama krizlerine girebilirler. Eve geldiğinizde size karşı da agresif tutumlar sergileyebilirler. Bunun için Toy Poodle özellikleri içerisinde yanız kalmayı sevmeme kuralını kesinlikle unutmamalısınız.

Toy Poodle yavru döneminden itibaren sıkı bir eğitim verildiği takdirde kesinlikle uyum sorunu yaşamazsınız. Ancak herhangi bir tehlike sezdikleri veya huzursuz oldukları zaman aralıksız havlayabilirler. Bunun için yavru Toy Poodle köpekler için sosyalleşme ve evde yalnız kalabilme eğitimlerini de vermelisiniz.

Toy Poodle köpek cinsinin ısırma gibi bir davranışı yoktur. Saldırganlık huyu olmadığı bilinmektedir. Ancak kendini güvende hissetmediği zaman havlayarak bu durumu hemen belli edebilir. Eğitimden uzak bir şekilde ve hırçın büyürse sizi asla dinlemeyecektir. Toy Poodle köpeklerin inatçılıkları onların en bilinen özelliklerindendir.

Bebeklik döneminde sizin üzerinizde baskı kurmaya çalışabilir. Bu dönemde ufak derecede ısırma eğilimi ile baskın karakterini hissettirebilir. Ancak sizin sahibi olarak sabırlı olmanız gerekmektedir. Toy Poodle cinsi köpeğinizin erken dönemde eğitilmesine dikkat etmeniz gerekir.



Toy Poodle Dış Görünüşü



*Toy Poodle köpekler kürkleri ile popüler olan cinslerdendir.

*Küçük yapıları ve kabarık kıvırcık tüyleri ile sizler de bu cins köpeklerin sevimliliklerine karşı koyamazsınız.

*Küçük yapılarının yanı sıra vücutları oldukça kaslı ve çeviktir.

*Kafa yapısı biraz daha üçgen görünümündedir.

*İri ve badem gözleri yüz bölgesinde ilk olarak dikkat çeken detaylardandır.

*Genellikle kayısı rengi veya koyu kahverengi tüylere sahiptirler.

*Kıvırcık tüyleri bir peluş görünümündedir.

*Kuyruğu da tıpkı vücudu gibi oldukça tüylüdür.

*Bedeni küçük ancak bacakları biraz daha uzundur. Vücudu oldukça zariftir.

*Toy Poodle köpeklerin ortalama olarak 1,5 yaşına geldiği zaman kıvırcık yoğun kürküne sahip olabilmektedir.

*Gümüş, beyaz, krem veya siyah renkler de Toy Poodle köpeklerde en fazla görülen popüler tüy renklerindendir.



Toy Poodle Belirgin Özellikleri



Toy Poodle köpeklerin bu denli popüler olmasının bazı nedenleri vardır. Toy Poodle özellikleri ile bu konuyu detaylandırabiliriz.

*Sosyal yaşama en kolay uyum sağlayan köpek cinsi olarak bilinmektedirler. Hem çocuklar ile hem de diğer evcil hayvanlar ile aynı ortamda sorunsuz bir şekilde yaşarlar.

*Eğitim ve Toy Poodle bakımı süresinde sizleri kesinlikle zorlamaz. Kıvrak zekaları ile çok çabuk kavrarlar.

*Sahibinin mutlu olması için eğitimlerde bile uysallığı ile bilinir.

*Oldukça hareketli bir yapıları vardır. Oyun oynamayı ve egzersiz yapmayı çok severler.

*Büyük ırk köpekler ile bile aynı ortamda yaşayabilirler.

*Aile bireyleri ile ne kadar uzun süre vakit geçirirlerse onlar için daha iyi olacaktır. Vakit geçirdiği her bireyi sahiplenebilmektedir.

*Yaşadıkları ortama kolaylıkla alışabilir.

*Korumacı bir yapısı olduğu için ailesini ve yaşadığı yeri yabancılara karşı korumak isteyecektir.

*Yalnız kalmayı kesinlikle sevmezler. Toy Poodle cinsi köpeklerin sağlığı için uzun süre tek kalmaması gerekir.



Toy Poodle'ların Yapısal Durumu



Toy Poodle köpekler Kaniş ırkının bir türüdür. Küçük bir ırk olduğu için bazı hastalıklara karşı hassasiyetleri olabilmektedir. Her safkan köpek ırkında olduğu gibi bazı genetik rahatsızlıklar Toy Poodle köpekler için de vardır. Toy Poodle yavru dönemindeyken düzenli olarak kontrollere götürülmelidir. Bu sayede sağlık sorunlarının önüne geçilebilmektedir.

Toy Poodle özellikleri ve kendine has karakterleri ile tanınan bir cinstir. Boyları genellikle 20 ile 25 cm kadar olabilmektedir. Ortalama olarak ağırlıkları ise 3,5 kilogram civarındadır.

Toy Poodle köpekler Minyatür köpek ırkı içerisinde bulundukları için daha büyük ebatlarda olması mümkün değildir.



Toy Poodle Renkleri



Toy Poodle köpekler genellikle bal köpüğü, kahverengi veya kızıl kahve tonlarında görülmektedir. Ancak bu cinse ait olan köpeklerin pek çok farklı renk türleri de bulunmaktadır. En sık karşılaşılan Toy Poodle renkleri içerisinde turuncunun tonları, siyah, beyaz görülmektedir. Mavi, kahverengi, gri, gümüş, krem ve siyah- beyaz karışık renkler de yer almaktadır.

Ancak genel olarak Toy Poodle köpeklerin koyu turuncu ve bu tonlarda olduğu bilinir.



Toy Poodle Kürkünün Özellikleri



Toy Poodle köpekler kürkleri ile ön planda olan bir cinstir. Yumuşacık, parlak ve kıvırcık kürkleri ile tanınırlar. Ancak her köpek cinsinde olduğu gibi Poodle cinsinde de dönem dönem tüy dökme sorunu yaşanabilir. Ancak diğer cinslere göre bu oran oldukça azdır. Tüyleri az ve orta derecede dökülebilir. Düzenli olarak veteriner veya pet kuaförlerine götürmelisiniz. Toy Poodle bakımı sırasında kürkünün tıraş edilmesini sağlayabilirsiniz.

Toy Poodle kürkünün en bilindik özelliği kıvırcık olmasıdır. Toy Poodle yavru iken tüyleri kıvırcık değildir. Ancak büyüdüğü zaman hem rengi hem de tüyleri tam olarak oturacaktır. Erken dönemde erişkinliğe girerler. 1 ile 1,5 yaş aralığında oyuncak gibi bir görünüme sahip olabilir.

Toy Poodle bakımı sırasında kürkünün haftalık en az 2 kez taranması uygun olacaktır. Kıvırcık tüyleri olduğu için dökülen tüyleri kürkünün içinde birikebilir. Bunu temizlemek için düzenli olarak kürkünü fırçalamalısınız.



Toy Poodle Sahiplenmeden Önce Bilinmesi Gerekenler



Toy Poodle köpekler en özel cinslerden biridir. Toy Poodle özellikleri ve sahiplenmeden önce bilinmesi gerekenleri sizler için derledik:

*Tek katmanlı bir kürke sahiptirler. Bunun için kış mevsiminde üşürler. Bu dönemde hasta olmamaları için özel köpek kıyafetleri giydirilebilir.

*Küçük bir ırk olmasına karşın çok fazla havlama eğilimi gösterirler.

*Oldukça hareketli ve aktif bir yapıları vardır. Bunun için apartman dairesi yerine bahçeli evlerde daha rahat bir yaşam süreceklerdir.

*Yaşadıkları ortamın ısı derecesine dikkat edilmelidir. Ne çok sıcak ve de çok soğuk alanlarda konforlu bir şekilde yaşayamaz.

*Toy Poodle yavru iken eğitim verilmesine dikkat edilmelidir.

*Çok çabuk şımarma huyu olduğu için itaat eğitimi üzerinde fazla durmalısınız.

*Toy Poodle fiyatları ile ilgili araştırma yapmalısınız. Safkan olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Ayrıca Toy Poodle fiyatları köpeğin yaşına, cinsiyetine, eğitimine ve sağlık durumu ile rengine göre değişebilir.

*Turuncu ve bal rengindeki Toy Poodle fiyatları daha yüksektir.



Toy Poodle Tarihi



Toy Poodle köpeklerin geçmişine bakıldığı zaman Fransa ülkesi ile anılmaktadırlar. Ancak yapılan araştırmalarda Orta Asya'ya kadar geçmişlerinin uzandığı bilinmektedir. Kaniş köpek da tanınan Toy Poodle köpeklerin özellikleri incelendiğinde melez olabileceği yönünde düşünceler de vardır.

Toy Poodle köpeklerin ilk olarak yetiştirildiği ülke olarak Almanya bilinmektedir. Ayrıca köpeğin isminin de Almanca bir kelime olan pudelin sözcüğünden geldiği dikkat çekmektedir. Poodle cinsi köpekler ile ilgili en eski görsellerin ve çizimlerin Antik Mısır döneminde görüldüğü bilinmektedir. Eski dönemlerde bu cins köpeklerin ördek avcısı olarak kullanıldığı da yine en önemli detaylardan biridir.

Bazı köpek araştırmacıları Toy Poodle insi köpeklerin yakın bir geçmişe sahip olduklarını belirtmektedir. 1400'lü yıllardaki bazı kayıtlarda Toy Poodle köpeklerden bahsedilebilmektedir. Rönesans döneminde ise artık bu cins köpekler bir avcı olmaktan çok soylu bir köpek ırkı olarak kabul edilmiştir.

Oldukça süslü ve havalı olmasının yanı sıra zekaları ile da dikkat çektirler. Sirk köpeği olarak belirli bir süre kullanıldılar. 1800'lü yıllara geçiş yapıldığında köpek ulusal kulüpler tarafından resmi bir köpek ırkı olarak kabul edildi. Toy Poodle köpekler başta Fransa olmak üzere tüm dünya genelinde ne popüler köpek cinslerinden biridir.



Sık Sorulan Sorular



Toy Poodle Bakımı Zor Mu?



Toy Poodle köpeklerin bakımı oldukça kolaydır. Ev ortamına da kolay bir şekilde uyum sağladıkları için sizleri zorlamazlar. Günlük olarak egzersizini yaptırmayı ihmal etmemelisiniz. Bunun yanı sıra tüylerinin taranması da oldukça önemlidir. Kürkü oldukça yoğun olduğu içi tıraş işlemini profesyonel kişilere yaptırmalısınız.



Toy Poodle Köpek Tüy Döker Mi?

Toy Poodle köpekler orta derecede tüy dökebilirler. Ancak bahar mevsimine geçişte tüyleri biraz daha fazla dökülebilir. Sizler fark etmeseniz de ölü tüyleri kürkünün içinde kalabilir. Kıvırcık tüylerini haftada en az 2 veya 3 kez taramalısınız. Toy Poodle köpeklerin tüy bakımı kendi sağlığı için de çok önemlidir.

Poodle Ömrü Ne Kadar?

Toy Poodle köpeklerin ortalama olarak 10 ile 18 yıl kadar yaşadıkları bilinmektedir. Ancak genetik hastalıklar Toy Poodle bakımı ve diğer dış faktörler onun yaşam süresini etkileyebilir. Beslenmesine ve bakımına dikkat etmelisiniz. Sevimli Toy Poodle dostunuzun daha uzun süre yaşamasını sağlayabilirsiniz.

Toy Poodle köpek cinsi hakkında merak edilen en önemli noktaları sizler ile paylaştık. Ancak her bir köpeğin de birer birey olduklarını unutmamalısınız. Poodle'lar evinizin neşesi ve sizin en yakın dostunuz olacak. Toy Poodle özellikleri açısından tam bir evcil köpek olarak bilinir.

Uyumlu, uysal ve oldukça zeki bir yapıları vardır. Toy Poodle bakımı da oldukça kolay olduğu için ev ortamında sizlere zorluk çıkartmayacaktır. Toy Poodle yavru iken size alıştıktan sonra onun ilgisini her zaman arayabilirsiniz. Toy Poodle köpekler ile yaşamanın ayrıcalığını onunla vakit geçirdikten sonra hemen anlayabilirsiniz. Toy Poodle sahiplenmek için Patibul'u ziyaret edebilirsiniz.