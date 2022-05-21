Enerji Bakanı'ndan tavsiye: Elektrikli kullanan doğalgaza dönsün

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugün artık kurulu gücü 100 bin megavatı geçen bir Türkiye var. Bugün artık yenilenebilir enerjide, enerji verimliliğinde, enerji teknolojilerinde, nükleer enerjide attığı adımlarla kendi enerji dönüşümünü sürdüren bir Türkiye var. Enerjide kendi öz yeterliliğimizi sağladıkça inanıyorum ki Türkiye hem üretim hem dağıtım hem de piyasalarda merkez olma hedefine daha somut bir şekilde yaklaşacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Uluslararası Enerji Zirvesi'ne katıldı. Zirvede konuşan Bakan Dönmez, bugün artık kurulu gücü 100 bin megavatı geçen bir Türkiye olduğunun altını çizerek, "Bugün artık yenilenebilir enerjide, enerji verimliliğinde, enerji teknolojilerinde, nükleer enerjide attığı adımlarla kendi enerji dönüşümünü sürdüren bir Türkiye var. Enerjide kendi öz yeterliliğimizi sağladıkça inanıyorum ki Türkiye hem üretim hem dağıtım hem de piyasalarda merkez olma hedefine daha somut bir şekilde yaklaşacak" diye konuştu.

"İnşallah yeni gemimizle yeni müjdeler almayı ümit ediyoruz"

Karadeniz gazının devreye girmesiyle orada da ciddi bir yerli kaynak artışının olacağını vurgulayan Bakan Dönmez, "Filyos'ta hem karada hem de denizde çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Dördüncü gemimiz de dün Taşucu Limanı'na ulaştı. Burada 2 aylık bir bakım süreci olacak. Ardından belirleyeceğimiz lokasyonda ilk sondajına başlayacak. Yedinci nesil ve ilk defa bizim kullanacağımız bir gemi olacak. İnşallah yeni gemimizle yeni müjdeler almayı ümit ediyoruz" dedi.