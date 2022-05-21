Kadın öğretmenin telefonu patlayarak alev topuna döndü

Başkentte öğretmenlik yapan Sultan Akbal'ın cep telefonu, veznede sıra beklerken şişerek patladı. Ardından alev alan telefonu ortamdaki vatandaşlar söndürdü. Tüm bu yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken Akbal ise, "Ne olduğunu bile anlayamadan saniyeler içerisinde telefon önce elimde şişti, ardından patladı ve alev aldı" dedi.

Olay, 5 Mayıs Perşembe günü Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşti. Ankara Etimesgut'ta beden eğitimi öğretmenliği yapan Sultan Akbal, eşi Turgut ve oğlu Umut ile beraber veznede beklerken cep telefonu önce şişti, sonra patlayarak alev topuna döndü. Alev alan telefonu ortamdaki vatandaşlar söndürürken olayda Sultan Akbal elinden, eşi Turgut Akbal ise yüzünden yaralandı. Tüm bu yaşananlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.