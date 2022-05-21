Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Mayıs 2022 11:10
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ ile irtibatı ve iltisakı bulunan şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda ekipler, adresleri belirlenen A.B.A, Ç.K ve İ.Ç'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.B.A'ya yurt dışı yasağı, Ç.K ve İ.Ç'ye ev hapsi uygulandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız