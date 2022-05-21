Çiftçiye 'aşırı yağışlara karşı toprak kalitesini güçlendirin' uyarısı

Prof. Dr. Ali Volkan Bilgili, AA muhabirine, bölgede son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle toprak kalitesi düşük alanlarda ciddi sorunlar yaşandığını söyledi.

Düşük toprak kalitesi nedeniyle bitkilerde kök hastalıkları ve verim kayıpları meydana geldiğini belirten Bilgili, özellikle organik madde içeriğinin düşük olduğu, yapı bakımından zayıf topraklarda ekimden sonra meydana gelen yağışları takiben toprak yüzeyinde sert bir tabakanın meydana geldiğini ifade etti.

- "Toprağın havalanması sağlanmalı"

Geçen hafta bölgeye aşırı yağış düştüğünü hatırlatan Prof. Dr. Bilgili, her dönem özellikle pamuk ekiminden sonra meydana gelen yağışların ardından toprağın üst kısmında bu tabakanın (kaymak tabaka) oluştuğunu dile getirdi.

Bilgili, kaymak tabaka oluşumunun toprağa ekilen bitkinin çıkışını engellediğini vurgulayarak, "Çıkış olmadığı için orada yeniden bir ekim söz konusu olabiliyor. Bunun yanında çıkış olmadığı için verimde de kayıplar oluşuyor. Yağışlarla birlikte toprağa ulaşan nemin uzaklaşamaması veya toprağın su geçirgenliğinin, yani topraktaki gözeneklerin kapalı olması nedeniyle bitkilerde kök çürüklüğü hastalıkları ve akabinde kurumalar meydana geliyor." dedi.

Tabakanın toprak ile atmosfer arasındaki su ve hava hareketini engellediğini, böylece hastalıkların oluştuğunu anlatan Bilgili, şöyle konuştu:

"Toprak yüzeyinde bu şekilde kabuk oluşumunun engellenmesi için toprakta kümeleşmenin artırılması, böylelikle toprak içindeki gözeneklerin, boşlukların miktar ve oranının artırılmasıyla hem yüzeyden toprak içine doğru su hareketinin iyileştirilmesi hem de toprağın havalanması sağlanmalı. Bu problemle mücadele etmek için toprak organik maddesinin artırılması lazım."

- Farklı bitki ekimleri toprağı güçlendiriyor

Ekim öncesi toprak hazırlığında dikkatli davranılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Bilgili, toprak kalitesini ve sağlığını artırmanın önemine dikkati çekti.

Bilgili, üreticilerin başta pamuk olmak üzere sürekli benzer bitkileri yetiştirdiğini ancak toprağı güçlendirmek için bitki zenginliğinin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Bitki zenginliği ile topraktaki organik maddelerin artacağını dile getiren Bilgili, "Organik madde arttığı zaman bu tür hastalıkları engellemiş oluyoruz. Böylece bazı tarlalarda ekstra maliyete neden olan sökmelerin önüne geçmiş olacağız. Üreticilerimiz toprağını ekmeden önce zenginleştirse ve toprak kalitesini artırırsa hem iyi bir tohum yatağı hazırlamış hem de hastalıklara karşı bitkiyi korumuş olurlar." dedi.

- Sert tabaka toprak erozyonuna da neden oluyor

Prof. Dr. Bilgili, organik madde yetersizliğinin toprağın yağmur ve suya karşı dayanaklılığını azalttığını, toprak yüzeyindeki sert katmanın sulama ya da yağmur sularının toprağın içine sızmasını engellediğini, toprağın içine giremeyen suların da akışa geçerek erozyona neden olduğunu kaydetti.

Yanlış sulama ve aşırı toprak işlemeden dolayı yüksek oranlarda toprak erozyonunun yaşandığını belirten Bilgili, "Maalesef ovada sulama başlamasından itibaren erozyonla toprak kayıp oranları her geçen gün artmaktadır. Böylece hem verimli toprakların kaybı hem de toprakla birlikte toprak içindeki besinler de kaybolmaktadır, topraklar verimsizleşmektedir. Her yıl sulama sezonunda ovadan binlerce ton toprak kaybı meydana gelmektedir." diye konuştu.

Selmanlar Mahallesi'nde yaşayan üretici ve ziraat mühendisi Velit Oğul da son günlerde bölgede meydana gelen yağışlar nedeniyle tarlalarda toprak yapısına bağlı kök hastalıklarının meydana geldiğini söyledi.

Oğul, yaşanan sorunlar nedeniyle birçok çiftçinin söküme giderek tohumu bir kez daha ekmek zorunda kaldığını, bunun önüne geçmek için topraktaki organik maddelerin, toprak kalitesinin artırılması gerektiğini ifade etti.