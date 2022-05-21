İzmir'de karısını öldürüp kayınvalidesini yaralayan zanlı yakalandı
Üç çocuk annesi maktulün bir süre önce boşanma davası açtığı, olay sırasında 5 yaşındaki çocuklarının da evde bulunduğu öğrenildi
İzmir'in Konak ilçesinde eşini bıçaklayarak öldürüp kayınvalidesini yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Çınartepe Mahallesi'ndeki evde dün akşam saatlerinde eşi Cansu A'yı öldüren, kayınvalidesi Nedime G'yi yaralayan katil zanlısı M.A'nın yakalanması için operasyon düzenlendi.
Zanlı, polis ekiplerinin Buca ilçesinde düzenlediği operasyonla yakalandı.
Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Cansu A'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından kardeşleri tarafından teslim alındı.
Nedime G'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
- En küçük çocukları evdeymiş
Üç çocuk annesi Cansu A'nın hayatını kaybettiği olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı.
Cansu A'nın şiddet uygulayan kocasına bir süre önce boşanma davası açtığı, davanın ilk duruşmasının gelecek ay görüleceği belirtildi.
Cinayet sırasında, çiftin 5 yaşındaki en küçük çocuklarının evde bulunduğu öğrenildi.
M.A. (37), eşi Cansu A'nın ailesinin yaşadığı Çınartepe Mahallesi'ndeki evde dün akşam saatlerinde, karısı ile kayınvalidesi Nedime G'yi bıçakla yaralamıştı. Zanlı kaçmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Cansu A. kurtarılamamıştı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız