'Raf ömrü tükenmiş siyaset simsarlarına mesaj vermeye geldik'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" öncesinde halka hitap etti.

"Biz seçimden seçime vatandaşımızın kapısını çalanlardan olmadık"

Son 20 yılda aramıza kimsenin girmesine izin vermedik. Seçimden seçime vatandaşımızın kapısını çalanlardan olmadık. Her fırsatta şehirlerimizi ziyaret ettik, gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızla hasbihal ettik.

"Gelin bir olalım, sevelim, sevilelim diyoruz"

Adana'yı da devasa yatırımlarla donattık. Biz bu millete aşığız ve aşık olduğumuz için de dağları delerek bu yollara devam ediyoruz. Birileri gençlerimizi kısır kavgalarına dahil etmek isterken biz buradan kardeşlik mesajları veriyoruz. Birileri nefret ve öfke diliyle konuşurken biz sevgi diliyle konuşuyoruz. Gelin bir olalım, sevelim, sevilelim diyoruz