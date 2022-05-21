Engin Altay: CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu
Maltepe'deki 'Milletin Sesi' mitingi öncesi konuşan CHP'li Engin Altay, bölgedeki kalabalığı görünce Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacak ismi ilan etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aralık ayında başlattığı 'Milletin Sesi' mitinginin ikincisini bu akşam İstanbul'da gerçekleştirecek.
Maltepe'deki mitinge sayılı dakikalar kala partililer alanı doldurmaya başladı.
Üst aramasından geçenler alanda yerlerini alırken, Halk TV'ye konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
'CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu'
Alandaki kalabalığa dikkat çeken Engin Altay, 2023 seçimleri için aday olacak ismi dile getirdi.
Engin Altay, 'Şu tablo biraz gösteriyor ki; eskiden 'gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu' deniyordu, o 'gönlümüzün' kısmı biraz kalktı. Artık CHP'liler, yöneticiler, yetkililer, bizler, CHP'yi diyorum ama 6'lı masayı demiyorum; CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu diye bir algı oturdu.' ifadelerine yer verdi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız