Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, şampiyonluk kupasını aldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katılımıyla 19 Mayıs Stadı'nın arazisinde düzenlenen şampiyonluk kutlamasında binlerce sarı-lacivertli taraftar yer aldı.

Kurulan platforma tek tek gelen futbolcular ve teknik heyet, taraftarlarla birlikte büyük bir coşku yaşadı.

Sarı-lacivertli takımın kaptanı Erdem Özgenç'e Spor Toto 1. Lig şampiyonluk kupasını, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik verdi.

Törende taraftarlara seslenen MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, 19 Mayıs Stadı'nın yapılacağının müjdesini veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a teşekkür etti.

Şampiyonluk kutlamasını bu arazinde yapmalarının önemine vurgu yapan Koca, "Burası Ankaragücü'nün spor mabedidir. Camiamız büyük bir hasretle Ankaragücü'nün spor mabedi olan stadın yapılmasını bekliyor. Ankaragücü'ne katkı sağlayan kim olursa olsun teşekkür edeceğiz. Şampiyonluk camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Üstü açık otobüsle şehir turu

MKE Ankaragücü, şampiyonluğun kutlandığı Ulus'a üstü açık otobüsle şehir turu atarak geldi.

Ligin son haftasında Ankara Keçiörengücü'nü Aktepe Stadı'nda 2-1 yenen sarı-lacivertliler takım, şehir turunda Ankara halkının büyük ilgisiyle karşılaştı.

Konserlerle coştu

19 Mayıs Stadı'nın arazisindeki kutlama törenine gelen binlerce taraftar, verilen konserlerle günün coşkusu yaşadı.

Kutlamada, şarkıcı Demet Akalın başta olmak üzere birçok isim konser verdi.