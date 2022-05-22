Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı

Niğde'de otobüsün devrilmesi sonucu, 3 kişi yaşamını yitirdi, 41 kişi yaralandı.

Adana'dan Konya'ya giden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Kazada, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 5'i ağır 42 kişi yaralandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bir yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgedeki çeşitli hastanelerde 41 yaralının tedavisi sürüyor.

Kaza yerine gelerek bilgi alan Niğde Valisi Mustafa Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Adana'dan Konya istikametine gençlerimizi taşıyan özel bir firmaya ait otobüs, sabah saat 4 civarlarında Güney köy mevkisinde henüz belirlenemeyen sebeple kaza yapmıştır." dedi.

Yaralıların Niğde, Bor, Ereğli ve Ulukışla hastanelerine sevk edildiğini anlatan Koç, "Üzücü bir olay. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Hafif yaralı olan arkadaşlarımızla görüşmemizde kendilerinin büyük çoğunlukla Selçuk Üniversitesi öğrencisi olduklarını ifade ettiler." diye konuştu.

AK Parti'den Niğde'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajları

AK Parti'li siyasiler, Niğde'de otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 41 kişinin yaralandığı kazayla ilgili mesaj yayımladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kazanın, Adana'da düzenlenen gençlik programından Konya'ya dönerken yaşandığını belirterek, "Çok üzgünüz, hayatını kaybeden 3 genç kardeşimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve teşkilatımıza sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." mesajını paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mesajında, "Başımız sağ olsun. Konya'dan Adana programımıza gelen 3 kardeşimizi dönüş yolunda otobüs kazasında yitirdik. Çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Yaralılarımıza şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da paylaşımlarında, kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yararlılara acil şifa diledi.