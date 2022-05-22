Baş döndüren NATO trafiği: Türkiye'yi ikna etmenin yolu aranıyor

Türkiye'nin kararlı duruşu karşısında geri adım sinyali veren ikili ülke yetkilileri son günlerde Ankara'ya sıcak mesajlar gönderirken, NATO ve üye devletleri de devreye soktu. Hollanda ve İngiltere, Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusunda Ankara'nın nabzını yokluyor.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve İngiltere Başkanı Boris Johnson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö ile telefonda ayrı ayrı görüştü. Erdoğan, Türkiye'nin milli güvenliğine ve halkına yönelik açık bir tehdide karşı verdiği meşru ve kararlı mücadeleye saygı gösterilmesini ve bu mücadeleye destek verilmesini beklemenin en doğal hakkı olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da muhatapları ile temas halinde.

Selçuk Böke