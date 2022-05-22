Bu bitkiler sinek ve böcekle besleniyor, büyük rağbet var

Sinekkapan ve böcekkapan bitkisi, Dionaea muscipula familyasından olan ve sulak alanlarda yetişen, böcek ve örümcekgiller ile beslenen bu bitkiyi Bursalı çiçekçi Murat Karakoç, Hollanda'dan ithal ediyor. İçinde bulunan sıvı sayesinde sinek ve böcekleri kendine çeken bitki onları kapana düşürerek yiyor. Son dönemde popüler olan çiçek evlerin salonlarında besleniyor. Evdeki böcek ve sinekleri yediği için vatandaşlar tarafından tercih sebebi oluyor. Et yiyen bitkilerin fiyatları ise boyutuna göre 25 ila 300 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Uzun yıllardır çiçek yetiştiriciliği yaptığını ifade eden Murat Karakoç, "Böcek yiyen çiçekleri bataklık bitkisidir. Bu bitkinin iyi bakımda gelişimi hızlı oluyor. Bu bitkiler salgıladıkları sıvı sayesinde sinek ve böcekleri kendilerine çekiyor. içine girenleri kapanarak yiyor" dedi.

Sinek ve böcek yiyen bitkilerin talep gördüğünü belirten Ömer Can Karakoç ise, "Bu bitki bir tür aromatik sıvı salgılıyor. Sinek ve böcekler bu sıvıya geliyor. Böceği kapanarak yakalıyor ve yiyor. Bu bitkinin fiyatı 25 ila 300 lira arasında boyutuna göre değişiyor" şeklinde konuştu.