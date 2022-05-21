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Telefonunuzda Neden VPN Kullanmalısınız



Sanal özel ağlar (VPN'ler), modern bilgisayar güvenliğinin önemli bir parçasıdır. VPN'ler onlarca yıldır yaygın olarak kullanılıyor olsa da, uzaktan çalışmanın yükselişi onları birçok kullanıcı için ilgi odağı haline getirdi ve nerede ve hangi cihazlarda kullanılması gerektiği konusunda soruları doğurdu.

VPN, cihazınız ile internet arasında VPN'in sunucuları üzerinden yönlendirilen şifreli bir tünel oluşturarak çalışır. Başka bir deyişle, cihazınız VPN hizmetine güvenli bir şekilde bağlanır ve tüm internet trafiği onun üzerinden yönlendirilir. Sonuç olarak, ziyaret ettiğiniz tüm web siteleri, IP adresiniz, konumunuz ve daha fazlası gibi sizi tanımlayabilecek belirli bilgileri görmek yerine yalnızca VPN sunucularından gelen trafiği görür.

VPN farkındalığı artarken, mobil cihazlarda benimsenme hala masaüstü kullanımının gerisinde kalıyor. Aslında, araştırmaya göre, akıllı telefon kullanıcılarının %15'i ve tablet kullanıcılarının sadece %7'sinin aksine, masaüstü kullanıcılarının %17'si bir VPN kullanıyor. Birçok Android kullanıcısı, birçok akıllı telefonun doğası gereği bir bilgisayardan daha güvenli olması nedeniyle muhtemelen bir VPN'e ihtiyaç duymadığına inanıyor. Buna rağmen, telefonunuzda bir Android VPN kullanmanız için birkaç neden var. Gelin bunları inceleyelim.

Gizlilik ve Güvenlik



Telefonunuzda VPN kullanmanız için en büyük neden masaüstündekiyle aynıdır: gizlilik ve güvenlik. VPN, web sitelerinin sizinle ilgili bir profil oluşturmak için kullanabileceği tanımlayıcı bilgileri maskeler.

Konumunuz, VPN'nin saklayabileceği en büyük şeylerden biridir. İnternet trafiğiniz VPN sunucuları üzerinden yönlendirildiğinden, bir web sitesinin etkinliğinizi IP adresinize kadar izlemesinin hiçbir yolu yoktur. Web siteleri, bireysel kullanıcılar hakkında reklam profilleri oluşturmaya yardımcı olmak için IP adreslerini kullandığından, bu bilgileri maskelemek gizliliğinizi korumaya yönelik önemli bir adımdır.

Benzer şekilde, internet trafiğiniz VPN üzerinden yönlendirildiğinden, ISP (internet servis sağlayıcı)'nizin ziyaret ettiğiniz web sitelerini izlemesini engeller. Verizon kısa bir süre önce, hizmetlerini uyarlamak için (Gizmodo aracılığıyla) müşterilerinin tarama geçmişlerini topladığı bir programa kaydettirmek için manşetlere girdi. Verizon, yalnızca bir VPN'e bağlandığınızı göreceği, ancak bağlantı kurulduktan sonra hiçbir şey görmeyeceği için VPN kullanmak bu tür izlemeyi önleyecektir.

Telefonunuzda VPN kullanmak, bir kafede veya otelde olduğu gibi herkese açık Wi-Fi'ye bağlanırken özellikle önemlidir. VPN olmadan, ağdaki herhangi biri verilerinizin paketlerini, hassas bilgiler içerebilecek verileri yakalamakta özgürdür. Bir VPN aracılığıyla bağlanmak, cihazınız ve VPN sunucuları arasındaki tüm trafiği şifreleyerek bunu engeller.

Bölgesel Kısıtlamaları Atlayın

VPN kullanmanın bir diğer önemli yararı, bölgesel kısıtlamaları atlayabilme özelliğidir. Birçok çevrimiçi hizmet, belirli ülkelere veya bölgelere erişimi kısıtlayarak, seyahat eden kişilerin normalde erişebilecekleri içeriğe erişmelerini zorlaştırır.

Bir VPN, kullanıcıların bunu atlamalarına yardımcı olabilir. En iyi VPN servislerinin çoğunluğu dünya çapında binlerce sunucuya sahiptir. Sonuç olarak, bir kullanıcı VPN'de oturum açarken, bağlantısını hangi sunucu üzerinden yönlendirmek istediğini seçebilir. Çoğu durumda, en iyi performansı ve en düşük gecikmeyi bu sunucu sağlayacağından, konumunuza en yakın sunucuyu seçmek en iyisidir.

Bununla birlikte, bölgesel içerik kısıtlamalarından kaçınmaya çalışıyorsanız, hedef konumdaki bir sunucu aracılığıyla bağlanmayı seçebilirsiniz. Örneğin, yurt dışına seyahat ediyorsanız ve ABD tabanlı en sevdiğiniz akış hizmetine erişmek istiyorsanız, ABD'deki bir sunucu aracılığıyla bağlanmayı seçebilirsiniz. Akış hizmeti, fiziksel olarak başka bir yerde olsanız bile bağlantıyı görecek ve ABD'den geldiğini tespit edecektir.

Aynı şey çevrimiçi sansürle uğraşırken de geçerlidir. Bazı ülkeler vatandaşlarının internette erişebileceklerini sansürler. Örneğin, Çin'in vatandaşlarının internete erişimini kısıtlama çabaları, "Çin güvenlik seddi" olarak adlandırılan şeye yol açmıştır. Bunu yapmak yasal olarak tehlikeli olsa da, VPN kullanmak bu tür sansürü aşmanın bir yolunu sunabilir.

ISP (İnternet Servis Sağlayıcısı) Kısıtlamasından Kaçının

Birçok kablosuz taşıyıcı sınırsız veri sunarken, genellikle "sınırsız" tanımını çevreleyen uyarılar vardır. Bu tür bir uyarı genellikle görüntülenen içeriğin türüyle ilgilidir. Örneğin, birçok kablosuz taşıyıcı, video kalitesini standart tanımlamayla sınırlayarak daha düşük seviyeli kablosuz planlarda video akışını kısar.

Bir VPN, ISP kısıtlamasını önlemenin en kolay yollarından biridir. Trafik VPN üzerinden yönlendirildiğinden, ISP'nin ne tür içeriğin görüntülendiğini bilmesinin hiçbir yolu yoktur. ISP'nin görebildiği tek şey, görüntülediğiniz belirli içerik değil, bir VPN'ye bağlı olduğunuzdur. Sonuç olarak, kısma olup olmayacağını bilmenin bir yolu yoktur.

Yukarıdaki örneklerde gösterildiği gibi, bir VPN hizmeti telefon kullanıcıları için birçok avantaj sunar. Aslında, akıllı telefonların nasıl ve nerede kullanıldığı nedeniyle, telefon kullanıcılarının bir VPN'in avantajlarına normal masaüstü kullanıcılarından bile daha fazla ihtiyacı olabilir.