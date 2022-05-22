TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Yanlış kişiye ödeme yapan banka, parayı sahibine faiziyle ödeyecek
Yanlış kişiye ödeme yapan banka, parayı sahibine faiziyle ödeyecek
Mahkeme, doktoru tehdit eden öğretmen ve ailesinin sağlık merkezini değiştirdi
Mahkeme, doktoru tehdit eden öğretmen ve ailesinin sağlık merkezini değiştirdi
Maymun çiçeği virüsü alarmı: Bu belirtilere dikkat!
Maymun çiçeği virüsü alarmı: Bu belirtilere dikkat!
3 Bakanlık devrede: Kira fiyatlarına düzenleme!
3 Bakanlık devrede: Kira fiyatlarına düzenleme!
Ev interneti aboneliğinde 0850'li taciz: Vatandaşa tuzak
Ev interneti aboneliğinde 0850'li taciz: Vatandaşa tuzak
Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı
Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı
Karadeniz gazı 25 yıl yetecek
Karadeniz gazı 25 yıl yetecek
Türkiye'de son 24 saatteki koronavirüs rakamları
Türkiye'de son 24 saatteki koronavirüs rakamları
Anadolu Efes ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü
Anadolu Efes ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü
Erdoğan: Gelin bir olalım, sevelim, sevilelim diyoruz
Erdoğan: Gelin bir olalım, sevelim, sevilelim diyoruz
TTB'den 'maymun çiçeği hastalığı' açıklaması
TTB'den 'maymun çiçeği hastalığı' açıklaması
3 bin 688 emniyet mensubu bir üst rütbeye terfi etti
3 bin 688 emniyet mensubu bir üst rütbeye terfi etti
3 bin 652'nci doğumunda kendi bebeğini kucağına aldı
3 bin 652'nci doğumunda kendi bebeğini kucağına aldı
Bakan Soylu'dan 'yeni ehliyet çalışması' açıklaması
Bakan Soylu'dan 'yeni ehliyet çalışması' açıklaması
Çaya gelen zamlar raflardaki fiyatlara yansıdı
Çaya gelen zamlar raflardaki fiyatlara yansıdı
DSÖ: Şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakası doğrulandı
DSÖ: Şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakası doğrulandı
Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
3600 ek göstergede 3 ara kademe formülü
3600 ek göstergede 3 ara kademe formülü
MEB'den bir ilk: Artık yardımcı kitaplar da sıraların üstünde olacak
MEB'den bir ilk: Artık yardımcı kitaplar da sıraların üstünde olacak
Evlenecek çiftler için 'mobilya ve beyaz eşyada taksit artırılsın' çağrısı
Evlenecek çiftler için 'mobilya ve beyaz eşyada taksit artırılsın' çağrısı
Rüşvet operasyonunda 27'si memur 32 kişi tutuklandı
Rüşvet operasyonunda 27'si memur 32 kişi tutuklandı
KDK karar verdi: Açık ve uzaktan eğitim sınav soruları paylaşılsın!
KDK karar verdi: Açık ve uzaktan eğitim sınav soruları paylaşılsın!
FETÖ'nün ByLock'dan sonra yeni yöntemi TNG ortaya çıktı
FETÖ'nün ByLock'dan sonra yeni yöntemi TNG ortaya çıktı
Benzine beklenen indirim geldi
Benzine beklenen indirim geldi
Stoklara takviye yapıldı, buğday ambarları doldu
Stoklara takviye yapıldı, buğday ambarları doldu
Diş hekimi muayenehanesinde öldürülmüş halde bulundu
Diş hekimi muayenehanesinde öldürülmüş halde bulundu
Liderlerden seçim provası
Liderlerden seçim provası
36 yaşındaki Güller öğretmen kansere yenik düştü
36 yaşındaki Güller öğretmen kansere yenik düştü
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Yanlış kişiye ödeme yapan banka, parayı sahibine faiziyle ödeyecek

İsviçre'den gönderilen 15 bin lirayı, asıl alıcı Cafer Kaya'ya değil sahte pasaport ibraz eden dolandırıcıya ödeyen banka, kimlik kartı sorulmayarak gösterilen ihmali davranış nedeniyle parayı, faiziyle geri ödeyecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Mayıs 2022 11:05
Yazdır
Yanlış kişiye ödeme yapan banka, parayı sahibine faiziyle ödeyecek

İsviçre'de yaşayan Mehmet Kaya, 10 Eylül 2015'te Western Union aracılığıyla 347 lira masraf ödeyip Tunceli'de yaşayan kardeşi Cafer Kaya'ya 15 bin lira gönderdi.

Parayı çekmek için 15 Eylül 2015'te Hozat'taki Western Union şubesine giden Cafer Kaya, paranın İstanbul'da aynı isimli biri tarafından 12 Eylül 2015 Cumartesi günü Şişli'deki bir alışveriş merkezinde nöbetçi olarak açık bir bankanın şubesinden çekildiğini öğrendi.

Cafer Kaya, savcılığa suç duyurusunda bulunurken, İsviçre'den İstanbul'a gelen Mehmet Kaya da söz konusu banka aleyhine dava açtı.

Mehmet Kaya'nın avukatı Erbil Güner tarafından İstanbul 11. Tüketici Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, paranın 12 Eylül 2015'te Moldova vatandaşı Cafer Kaya adlı kişiye yalnızca pasaport ibrazıyla şahsi kusurlu olarak ödendiği belirtildi.

Paranın üçüncü kişiye ödenmesi esnasında doldurulan evrak üzerindeki hiçbir yazı ve imzanın gerçek Cafer Kaya'ya ait olmadığı anlatılan dilekçede, gerçek Kaya'nın da ikamet etmediği İstanbul'a hiç gelmediği kaydedildi.

- Türk ismiyle Moldova pasaportu sundu

Bankanın, paranın ödenmesi konusunda gereken dikkati ve özeni göstermesi, bütün güvenlik önlemlerini alıp prosedürleri objektif şekilde işletmesi halinde Cafer Kaya'nın maddi zarara uğramayacağı vurgulanan dilekçede, "Paranın alıcısı olduğunu beyan ederek bankaya başvuran kişinin yabancılık unsuru taşıması, pasaport ibraz etmesi, Cafer Kaya ismiyle Moldova vatandaşı görünmesi gibi güvenlik önlemleri ve kontrolleri göz ardı edilmiştir. Alıcının doğru kişi olup olmadığı usulüne uygun şekilde araştırılıp sorgulamamış, müvekkile ait para sahteciliklere karşı korunmamıştır." denildi.

Dilekçede, paranın olay tarihinden itibaren yasal faiziyle davacıya ödenmesi istendi.

- Mahkeme davayı reddetti

Mahkemenin dava dosyasını gönderdiği bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, Western Union'un para transfer işlemlerinde bazı bankalarla anlaşmalı olduğu, alıcıdan kimlik belgesi ve gönderici tarafından bildirilen Money Transfer Control Number'ı (MTCN) söylemesinin istendiği, bunun ardından ödeme yapıldığı kaydedildi.

Raporda, davacının şifre mahiyetindeki MTCN numarasını başkalarıyla paylaşmaması halinde havalenin Türkiye'deki bir acenteden çekilemeyeceği vurgulanarak, MTCN numarasının gerek bankaların gerekse Western Union sisteminde şifreli olarak saklandığı, ödeme noktasında da alıcının beyanıyla sisteme girilene kadar görülmediği anlatıldı.

Bu gerekçelerle raporda, MTCN numarasının, bankalar ve Western Union sisteminden sızmasının teknik olarak olası gözükmediği değerlendirmesi yapıldı.

Davalı bankanın mahkemeye sunduğu dilekçede de paranın ödenmesi için alıcının MTCN kodunu söylemesi ve kimlik ibraz etmesi gerektiği, MTCN kodunun sadece parayı gönderen ile çeken kişinin bilebileceği, davacının bu kodu korumak zorunda olduğu belirtilerek, bankaya kusur atfedilemeyeceği bildirildi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, parayı çekmek için kullanılan şifrenin sadece Mehmet Kaya tarafından bilindiğini, üçüncü kişinin öğrenmesinin imkansız olduğunu belirterek, parayı çekmeye giden şahsın doğru şifreyi yetkililere söylediğini, işlemin buna göre yapıldığını kaydetti.

KAPAT [X]

Mahkeme, doğru şifre verilmediği sürece işlemin gerçekleştirilemeyeceğini vurgulayarak, banka kusurlu olmadığından davanın reddine karar verdi.

- Dolandırıcı aynı pasaportla başkasının parasını da çekmiş

Bunun üzerine Mehmet Kaya, İstanbul 11. Tüketici Mahkemesi'nin kararını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (İstinaf) taşıdı.

Kaya'nın avukatlarınca hazırlanan dilekçede, mahkemenin karara etki edecek nitelikteki hayati delilleri toplamadan hüküm kurduğu öne sürülerek, parayı çeken dolandırıcının aynı pasaportla bir başkasının parasını da çektiğine ilişkin ayrı bir dosyadan oluşan delilin yerel mahkemeye sunulduğu anlatıldı.

Dilekçede, bu delil sayesinde dava konusu paranın çekilmesinde kullanılan pasaportun, aynı zamanda bir başka kişinin parası çekilirken de kullanıldığının anlaşıldığı belirtilerek, yine davalıların paranın güvenliğini sağlayamadıklarının, dışarıdan müdahaleyle dolandırıcılar tarafından paranın çekilmesine ilişkin bilgi ve şifrelerin alınabildiğinin de ispat edildiği kaydedildi.

Yerel mahkemenin bu delili incelemediği ifade edilen dilekçede, eksik inceleme ve hatalı kabuller içeren bilirkişi raporuyla yetinilerek karar verildiği aktarıldı.

Dilekçede, sahte pasaportların tespiti için de detektörlerin satıldığı, bankanın pasaport sahteciliğini öngörüp önlemini almak zorunda olduğu ifade edilerek, yerel mahkemenin kararının kaldırılması istendi.

- İstinaf, davacıyı haklı buldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi'nin kararında, Cafer Kaya adına düzenlenen sahte pasaporttaki imzayla, davacının kardeşi Cafer Kaya'nın dosyaya sunulan imzalarının bariz farklı olduğu belirtildi.

Bankanın yabancı uyruklu müşterilere ödeme sırasında tek başına pasaport üzerinden kimlik tespitiyle yetinmemesi, vatandaşlık numarası içeren kimlik kartı da istemesi gerektiği dile getirilen kararda, sadece ibraz edilen pasaport üzerine ödeme yapılmasının davalı bankanın ihmalini gösterdiği bildirildi.

İstinaf talebini kabul eden daire, yerel mahkemenin kararını kaldırarak, davalı bankanın, 12 Eylül 2015'ten itibaren 15 bin 347 lirayı yasal faiziyle davacıya ödemesine hükmetti.

- "Mahkeme emsal karar verdi"

Kararı AA muhabirine değerlendiren avukat Erbil Güner, bugüne kadar ilk derece ve üst mahkemeler tarafından bu konuda verilen kararların tüketiciler aleyhine sonuçlandığını söyledi.

Bu karardan önce mağdur olan tüketicilerden MTCN şifrelerini koruduklarını ispat etmeleri ve Western Union güvenlik sisteminin aşıldığını ortaya koymalarının beklendiğini dile getiren Güner, "Böylece mağdur vatandaşlar adalet karşısında da darbe alıyor ve hak kaybına uğruyorlardı. Dosyamızda alınan kararla acente ve bankaların dolandırıcılık eylemlerine karşı daha dikkatli ve özenli hareket etmeleri gerektiği ortaya konulmuş oldu. Dairenin kararı, bu anlamda emsal bir karar olmakla bu konuda mağduriyet yaşamış sayısız vatandaşa yol gösterici olması anlamında da memnuniyet vericidir." ifadesini kullandı.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Mahkeme, doktoru tehdit eden öğretmen ve ailesinin sağlık merkezini değiştirdi
Mahkeme, doktoru tehdit eden öğretmen ve ailesinin sağlık merkezini değiştirdi
Yargıtay'dan 'Emekli ikramiyesi' kararı: Mirastan sayılmaz
Yargıtay'dan 'Emekli ikramiyesi' kararı: Mirastan sayılmaz
KDK karar verdi: Açık ve uzaktan eğitim sınav soruları paylaşılsın!
KDK karar verdi: Açık ve uzaktan eğitim sınav soruları paylaşılsın!
Müebbet, 'tahrik'le 17 yıla indi
Müebbet, 'tahrik'le 17 yıla indi
Basın Kartı Yönetmeliği'nin yürütmenin durdurulması kararı kaldırıldı
Basın Kartı Yönetmeliği'nin yürütmenin durdurulması kararı kaldırıldı
Polis memurunu şehit eden sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Polis memurunu şehit eden sanığın cezai ehliyeti tam çıktı

Bu Habere Tepkiniz

Kadrosu başka bir ilçede vekaleten görevlendirmesi başka bir ilçede olan yöneticinin ek dersini hangi kurum öder?

Kadrosu başka bir ilçede vekaleten görevlendirmesi başka bir ilçede olan yöneticinin ek dersini hangi kurum öder?

Kadrosu başka bir ilçede vekaleten görevlendirmesi başka bir ilçede olan yöneticinin vekalet edilen göreve ilişkin ek ders ücreti, hangi eğitim kurumunca ödenir?
Engelli öğretmene, zorunlu hizmet bölgesinden dolayı iki yıla bir kademe verilebilir mi?

Engelli öğretmene, zorunlu hizmet bölgesinden dolayı iki yıla bir kademe verilebilir mi?

En az % 40 oranında çalışma gücünden yoksun olduğunu belgelendiren öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmaktadırlar. Peki bu öğretmenler iki yıla bir kademe hakkında faydalanabilirler mi?
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/297/katarakt-tedavileri-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=katarakt
21 Mayıs 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

21 Mayıs 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
123 hastaya yanlış tedavi uygulayan doktordan tahsilata 'yetkili mahkeme' engeli

123 hastaya yanlış tedavi uygulayan doktordan tahsilata 'yetkili mahkeme' engeli

Sağlık Bakanlığı doktor olarak görev yapan X'in 123 hastaya uygulamış olduğu tedavinin tıbben yanlış olduğu, düzenlenen raporların usul ve yasaya aykırı olduğu, tıbben gerekli olmayan tedavinin yapılması suretiyle Kurumun zarara uğratıldığı, yersiz ödemeye sebebiyet verildiği, faturalarda usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı gerekçesi ile açılan davada Danıştay 10. Dairesi "yetkili mahkemeyi" belirleyin dedi.
Öğretmenlerin zorunlu çalışmaya ek puan davası sonuçlandı

Öğretmenlerin zorunlu çalışmaya ek puan davası sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sınıf öğretmeni ve müdür yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından, zorunlu hizmet bölgesinde fazladan çalıştığı sürelere ek puan verilmesi ve MEBBİS sistemine işlenmesi talebiyle yaptığı başvuruya ilişkin davayı sonuçlandırdı.
Askerlik borçlanması yapmak, memuru 5434 kapsamına dahil eder mi?

Askerlik borçlanması yapmak, memuru 5434 kapsamına dahil eder mi?

Memurların 5434 kapsamına girmesi için mutlaka 1 Ekim 2008 öncesi memurluğa başlamaları gerekmektedir.
Sayıştay'dan sözleşmeli personele nakdi yemek yardımı kararı!

Sayıştay'dan sözleşmeli personele nakdi yemek yardımı kararı!

Sayıştay Temyiz Kurulu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 4-b sözleşmeli personele yemek yardımının nakdi olarak ödenmesinin kamu zararı olduğuna hükmetti!
Özel Öğretim Kurumları kapsamında çalışanlar işe iade davası açabilir mi?

Özel Öğretim Kurumları kapsamında çalışanlar işe iade davası açabilir mi?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi güncel kararında, özel öğretim kurumları kapsamında yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler iş sözleşmelerinin ''belirli süreli'' olması yasadan doğan zorunluluk olduğu, bu tür sözleşmeyle çalışanlar açısından ihbar tazminatından da söz edilemeyeceğine karar verdi.
Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınav duyurusu yayımlandı

Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınav duyurusu yayımlandı

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınav duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi üzerinden yayımlandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Haziran 2022.
Togg'da mühendis olma hayali, şehir değiştirtti

Togg'da mühendis olma hayali, şehir değiştirtti

Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde (OİBMTAL) eğitim hayatını sürdüren Güldeniz Akan’ın (15), Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda (TOGG) mühendis olarak çalışma hayalinin, ailesine şehir değiştirttiği ortaya çıktı. Kırklareli’de yaşayan Şükriye-Ahmet Tufan Akan çifti, kızlarının OİBMTAL’yi tek tercih olarak yazıp, kazanmasıyla Bursa’ya taşındı. Eğitimci anne ve baba, öğretmenlik hayatlarına Bursa’da devam ederken, kızları Güldeniz Akan da Elektrikli Araçlar Dalı’nda eğitimini sürdürüyor. Güldeniz Akan, “Bundan sonraki kariyer hedefim mühendis olarak TOGG’da çalışmak” dedi.
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
Abisiyle yan yana görenler ayırt edemedi!

Abisiyle yan yana görenler ayırt edemedi!

Türkiye'nin en beğenilen oyuncularından biri olan Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu ile benzerliğini görenler inanamadı. İşte yan yana görenlerin ayırt edemediği Kenan İmirzalıoğlu ve abisi...