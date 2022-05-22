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Vakıf üniversiteleri lisans programına yerleşen her 4 öğrenciden 1'i tam burs aldı

YÖK'ün Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021 Raporu'na göre, geçen yıl vakıf üniversitelerinin lisans programına yerleşenlerin yüzde 24,1'i tam burs, yüzde 54,4'ü yarı burs kazandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Mayıs 2022 11:12
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Vakıf üniversiteleri lisans programına yerleşen her 4 öğrenciden 1'i tam burs aldı

Yükseköğretimde geçen yıl, vakıf üniversitelerinin lisans bölümlerini tercih edenlerin 16 bin 530'u yani yüzde 24,1'i tam burslu, 37 bin 290'ı yani yüzde 54,4'ü yarı burslu olarak okullarına yerleşti.

AA muhabirinin, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Yükseköğretime Geçişte Öğrenci Hareketliliği Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, geçen yıl lisans programlarına 385 bin 837, ön lisansa ise 429 bin 528 kişi yerleşmeye hak kazandı.

Herhangi bir lisans ve ön lisans programı için tercihte bulunanlarının yüzde 83,6'sı devlet, yüzde 15,4'ü vakıf, yüzde 1'i ise KKTC ve yurt dışı üniversitelerine kayıt olma fırsatı yakaladı.

Lisans bölümü için tercihte bulunanların 311 bin 430'u (yüzde 80,7) devlet üniversitesine, 68 bin 541'i (yüzde 17,8) vakıf üniversitesine yerleşti.

Ön lisansı tercih edenlerin ise 370 bin 508'i (yüzde 86,3) devlet üniversitelerinde, 56 bin 906'sı (yüzde 13,2) vakıf üniversitelerinde kendisine yer buldu.

- Vakıf üniversitelerinde yerleşenler lisans programı seçti

YÖK'ün Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021 Raporu'na göre de vakıf üniversitelerine yerleşenler, ön lisansa kıyasla daha çok lisans programlarını tercih etti.

Vakfa bağlı yukseköğretim kurumlarında, lisans programına yerleşenlerin 16 bin 530'u (yüzde 24,1) tam burs, 37 bin 290'ı (yüzde 54,4) yarı burs aldı.

Bu üniversitelerde ön lisansa yerleşenlerin ise 11 bin 822'si (yüzde 20,8) tam burslu, 36 bin 683'ü (yüzde 64,5) yarı burslu olarak öğrenimlerine başladı.

Geçen yıl kontenjanına göre burslu öğrenci oranı en fazla olan vakıf üniversiteleri ise şöyle sıralandı;

İbn Haldun Üniversitesi (yüzde 100), İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (yüzde 63), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (yüzde 33), Altınbaş Üniversitesi (yüzde 30), Fenerbahçe Üniversitesi (yüzde 29).

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