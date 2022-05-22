Dışişleri ve Emniyetten ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı

ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarına yapılan uyarıda, geçmişte yaşanan protestolar hatırlatıldı. Önlem alınsa da olayların meydana geldiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD güvenlik birimleri her ne kadar bu tip organizasyonlarda meydana gelebilecek protesto ve gösteriler için önlem alıyor olsa da, geçmişte yaşanan olaylarda, gerçek mermi kullanıldığı, elektro şok uygulandığı, gazla müdahale edildiği ve şiddet eylemlerinin de yaşandığı unutulmamalıdır. Bu itibarla, kontrol edilmesi zor olan bu tür olaylarda şiddete maruz kalınabileceği ihtimali de dikkate alınarak, gerekli olmadığı sürece büyük gösteri ve organizasyonlardan kaçınılması tavsiye edilmektedir."

Açıklama sonunda da olumsuz durumlardan kaçınılması için alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:

-Kalabalıklardan kaçınılmalı

-Sade bir profil çizilmeli ve dikkat çekecek davranışlarda bulunulmamalı

-Protesto ve gösteri alanlarından uzak durulmalı

-Yakınlarını bulundukları yerden haberdar edilmeli

-Olabilecek anlık gelişmeler için medya takip edilmeli