Konya Valisi, Niğde'deki kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti

Vali Özkan, Ereğli Devlet Hastanesinde tedavileri devam eden 12 öğrenci ile görüştü.

Yetkililerden, yaralıların durumlarıyla ilgili bilgi alan Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Özkan, Ereğli'ye 18 yaralı getirildiğini ifade ederek, "Sabah maalesef üzüntü verecek, hepimizi üzüntüye gark eden bir kaza haberiyle sarsıldık. Allah beterinden muhafaza etsin. Bizim buraya gelen 18 yaralımızla ilgili bir bilgi arz edecek olursak, biz buradan 6 tane hastayı daha ileri tedavi için Konya merkeze sevk ettik. Şu an 12 kardeşimiz burada tedavi görüyor. Burada olan kardeşlerimizin genel durumları iyi. Konya'ya sevk edilen yaralılardan iki kişinin durumu biraz daha ciddi. Onlarla ilgili takiplerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Sabah haberi alır almaz kaymakamlık, jandarma, emniyet, belediyeler ve tüm unsurlarla kaza yerinde yaralıların nakli ve hastanede tedavisiyle ilgili bütün birimlerin koordineli çalıştığını vurgulayan Özkan, yaralılara ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özkan, "İnşallah bunlar hepimize ders olur. Trafikte kurallara harfiyen riayet etmeye, daha dikkatli olmaya üst düzey bir hassasiyetle tüm trafik kurallarını hepimiz refleks haline getiririz, bir daha böyle bir kazaya maruz kalmayız, diyoruz. Hepimize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Konya Valisi Özkan'ı telefonla arayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kaza hakkında bilgi aldı.

Yaralı öğrencilerin durumlarını tek tek soran Bakan Soylu, kazada yaralanan Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Haberleşme Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ahmet Celep ile telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini bildirdi.

Vali Özkan'a, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı eşlik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, "Adana-Konya yolunda gerçekleşen trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemiller diliyorum. Başımız sağ olsun. Ereğli, Niğde ve Konya hastanelerimizde yaralı kardeşlerimiz tedavilerini görüyorlar. Rabb'imden şifa diliyoruz." mesajını yayımladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise kaza nedeniyle yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Adana-Konya yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, kaza sonrası yayımladığı mesajında "Adana-Niğde Otoyolu'nda, içerisinde öğrencilerimizin de bulunduğu otobüsün kaza yapması neticesinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." açıklamasında bulundu.

Adana'dan Konya'ya giden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, kazada, 3 kişi hayatını kaybetmiş, 41 kişi de yaralanmıştı.