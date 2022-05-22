Turuncu listeden bir terörist daha etkisiz hale getirildi
18 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin, Turuncu listede aranan "Mirza" kod adlı Ayhan İnalhan isimli terörist olduğu belirlendi.
Kaynak : TRT
Eklenme : 22 Mayıs 2022 15:13
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 18 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin, Turuncu listede aranan "Mirza" kod adlı Ayhan İnalhan isimli terörist olduğu belirlendi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız