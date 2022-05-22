Niğde'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenler için siyasilerden başsağlığı mesajları

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti'nin Adana'da düzenlediği "Bir Gençlik Şöleni" dönüşünde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi. "Mekanları cennet, makamları ali olsun, inşallah." ifadesini kullanan Bakan Bozdağ, kazada yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da kazada yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "AK Parti Teşkilatımızın ve ailelerimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, paylaşımında, "Adana'daki Gençlik Programı'na katılan gençleri taşıyan otobüsün, Konya'ya geri dönüş yolunda geçirdiği kazada hayatını kaybeden 3 genç kardeşimize Allah'tan rahmet, aileleri ve AK Gençlik ailemize başsağlığı diliyorum. Rabbim, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da "Partimizin Adana'da düzenlediği Gençlik Şöleni'nden dönen arkadaşlarımızı taşıyan otobüsün kaza yaptığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kazada vefat eden gençlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mesajında, "Aramızdan ayrılan 3 arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralıların tedavisi 5 hastanemizde devam ediyor. Çabamız bir an önce iyileşmeleri için. Büyük geçmiş olsun." notunu paylaştı.