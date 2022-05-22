Maymun çiçeği virüsü nasıl ortaya çıktı?

Son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere başta olmak üzere çok sayıda ülkeden vaka haberleri geldi.

1950'li yılların sonlarında keşfedilen maymun çiçeği virüsü yeniden dünyanın gündemine oturdu.

Virüs ilk olarak 1958'de çiçek hastalığına benzer semptomlar gösteren bir maymun üzerinde yapılan araştırmayla ortaya çıktı. Salgına yol açabileceği keşfedildi.

1970'te, virüs Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ilk kez bir insanda görüldü. Vaka sayısı düşüktü ancak 11 Afrika ülkesine yayılmasının önüne geçilemedi.

2003'te, Amerika Birleşik Devletleri'nde belirlenen maymun çiçeği vakasıyla, hastalık ilk kez Afrika kıtası dışına sıçramış oldu. Vakaların, ülkeye ithal edilen köpeklerden, yakın temas yoluyla bulaştığı belirlendi.

Toplam 81 vaka rapor edildi, hiçbiri ölümle sonuçlanmadı. Virüs 2017'de, bu kez Nijerya'da ortaya çıktı.

Son maymun çiçeği vakalarının görülmesinden yaklaşık 40 yıl sonra, ülke en büyük salgını yaşadı.

Çoğunlukla Afrika ülkelerinde tropikal yağmur ormanlarının yakınında görülen virüs yeniden gündemde. Bildirilen vakaların büyük kısmı Avrupa'da kaydedildi.

Yeni vakalar tespit edildi

İspanya ve İngiltere'nin başı çektiği vakalar Portekiz'de, Belçika'da, İsveç'te ve Almanya'da da görüldü. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya'nın ardından virüs İsrail'e de sıçradı. Belçika'da yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı bir konserin virüsün çıkış noktası olduğu öne sürüldü..

Uzmanlara göre maymun çiçeği virüsünün semptomları beş ila on üç gün sonra ortaya çıkıyor. Ancak kuluçka süresi 21 güne kadar sürebiliyor.

İlk belirtileri, ateş, baş ağrısı, şişlik, sırt ağrısı, kas ağrıları ve genel halsizlik olarak sıralanıyor.

Uzmanlar ateş düştükten sonra yüzde başlayan, ardından vücudun diğer bölgelerine, çoğunlukla avuç içlerine ve ayak tabanlarına yayılan döküntüye dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Semptomlar yaklaşık bir ay sonra kendiliğinden azalıyor. Ancak bazı durumlarda hastalık daha ağır seyredebiliyor. On vakadan birinde ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.

Hastalığın henüz bilinen herhangi bir tedavisi yok. Dünya Sağlık Örgütü, çiçek aşısının virüs üzerinde yüzde 85'e kadar etkili olduğunu açıkladı. Virüse karşı geliştirilen bazı antiviral ilaçların da tedavi için kullanılabileceği belirtiliyor.