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'Dedemden miras kaldı' dediği yolu tel örgüyle kapattı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan Anıl Göl, dedesi ve annesinden kendilerine miras kalan tapulu arazilerinin içerisinden belediyenin izinsiz yol geçirdiğini iddia ederek, yolu tel örgüyle kapattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 22 Mayıs 2022 17:27
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'Dedemden miras kaldı' dediği yolu tel örgüyle kapattı

Sürenin dolmasına rağmen belediyenin halen arsayı kullanıyor olması ve arsanın içerisinden yol geçirilmesi üzerine Yusuf Fettahoğlu'nun torunu Anıl Göl, yanlışın düzeltilmesi için belediyeye konuyla ilgili başvuruda bulundu. Başvurulardan herhangi bir sonuç alamayan Anıl Göl, arsanın dedelerinden annesine, annesinden de kendilerine miras kaldığını iddia ederek yolu kapatıp tel örgüyle çevirdi.

"Arsamıza sahip çıkmak için tel örgüyle çeviriyoruz"

Büyüklerinden kendilerine arsanın miras kaldığını söyleyen Anıl Göl, "Burası dedemlerden annemlerden bize kalan bir arsa. Burası yıllardır boş kalmış. Daha sonra arsa boş kaldığı için belediye içerisinden bu yolu geçirmiş. Belediye arsayı pazar yeri kullanmaya başladı. Burayı pazar yeri olarak kullanırken de yolu geçirirken de bize bilgi verilmedi. İzin alınmadığı için yıllar geçti büyüklerimiz hayatlarını kaybetti burası bizlere kaldı. Biz de arsamıza sahip çıkmak için tel örgüyle çeviriyoruz" diye konuştu.

Konuyla ilgili yaşanılan süreci anlatan Avukat Yasemin Çerçioğlu, "Şu an bulunduğumuz arazi müvekkillerime aittir. 8 yıl önce belediyeye yardımcı olmak amacıyla arazisinin kullanımı için izin vermişti. Ancak süresi dolmasına rağmen belediye araziyi boşaltmamış ve herhangi bir kamulaştırma yapmamış. Müvekkillerim belediyeye konuyla ilgili başvuruda bulunmasına rağmen hep yanıtsız kalmış. Dolayısıyla bugün araziyi kapattılar. Şu anda yasal sürecimizi de başlatmış bulunuyoruz" dedi.

"Yasal olmayarak devletin yolu kapatılmıştır"

Mirasçıların imzası olmadan yolun kapatılamayacağını savunan mahalle muhtarı Hasan Güzel ise, "Biz 5-6 yıl önce yolu kapatanların babasından izin alarak zamanın belediye başkanıyla görüştürerek bir miktar buranın kirası rahmetliye ödendi. Burası mirasçı, eğer kendilerinde tapu varsa bir kişi adına çıksın benim desin. Tapu istiyoruz, getirmiyorlar. Mirasçıların imzası olmadan devletin yolu kapatılmaz. Arkadaşlar şu an suç işlemektedir. Biz burayı törenle açtık. Törenle açarken bu arkadaşlar neden o zaman gelmedi 'bizim yerimize pazar açıyorsunuz' diye. Biz sahibi rahmetli babalarından izin aldık" ifadelerini kullandı.

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