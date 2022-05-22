Bakan Koca'dan maymun çiçeği hastalığı açıklaması

Son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere başta olmak üzere çok sayıda ülkeden vaka haberleri geldi. Türkiye'de vakalara rastlanılıp rastlanmadığına dair Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Maymun çiçeği hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika'da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır."