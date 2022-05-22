VakıfBank Avrupa şampiyonu oldu
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenerek şampiyon oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Mayıs 2022 21:28
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Slovenya'da İtalya'nın Carraro Imoco Conegliano (Imoco Volley) ekibiyle karşılaştı.
Kadın voleybolunda Avrupa'nın en büyük takımının belirleneceği karşılaşma, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Spor Salonu'nda oynandı.
İlk seti 25-22'lik skorla temsilcimiz VakıfBank aldı. İkinci seti 25-21 önde tamamlayan VakıfBank, 2-0 öne geçti. İtalyan ekibi 3. seti 25-23 kazanarak, durumu 2-1 yaptı.
4. seti üstün bitiren temsilcimiz VakıfBank, maçı 3-1 kazanarak CEV Şampiyonlar Ligi'nde 5. kez şampiyon oldu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız