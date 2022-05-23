Özel okullarda görev yapanlar, uzman ve başöğretmenliğe nasıl başvuru yapacak?

Öğretmenlik Meslek Kanununun 5 ve 6'ncı maddelerinin uygulama esaslarını belirlemek üzere hazırlanan Yönetmelik ve Yönerge yürürlüğe girmiş ve Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav Duyurusu 18 Mayıs 2022 tarihinde Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yayımlanmıştır.

Öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esasları belirleyen mezkür Yönetmeliğin 16'ncı maddesinde özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenlerin uzman öğretmen/başöğretmen unvanına başvuruda bulunabilecekleri hüküm altına alınmış ve Duyuru'nun "Açıklamalar" başlıklı ikinci kısmında özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenlerden eğitim programı ve yazılı sınava başvuruda bulunacakların başvurularının Genel Müdürlüğümüzce yapılacak planlama doğrultusunda alınacağı belirlenmiştir.

Bu kapsamda özel öğretim kurumlarında görev yapan ögretmen/uzman öğretmenlerin başvuru süreci aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yürütülecektir:

İşte o açıklamalar;

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav Duyurusu için tıklayınız.

Sınav Takvimine ulaşmak için tıklayınız.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları Ve Eğitim Programına İlişkin Yönergeye ulaşmak için tıklayınız.

Yönerge Ek-1'e ulaşmak için tıklayınız.

Yönerge Ek-2'ye ulaşmak için tıklayınız.

Yönerge Ek-3'e ulaşmak için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR