Hakkari'deki trafik kazasında vali yardımcısı ve kaymakam yaralandı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı, Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir ile 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Mayıs 2022 22:17
Şemdinli-Derecik kara yolundaki Bağlar köyü yakınında Yayabaşı ve Özdemir'in bulunduğu araç ile karşı yönden gelen, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyonet çarpıştı.
Kazada yaralanan Yayabaşı, Özdemir ve iki koruması ile diğer araçtaki iki kişi ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen yaralılardan Yayabaşı'nın Van'a sevk edildiği belirtildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız