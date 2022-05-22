Bakan Koca duyurdu: Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı?
Vaka sayılarının binin altına düşmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplu taşımada maske zorunluluğuna ilişkin açıklama yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Mayıs 2022 22:52
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız