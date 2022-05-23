23 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Adana Gençlik Şöleni Programı dönüşü kaza sonucu vefat eden Ömer Faruk Küçük'ün cenaze namazına katılacak.

(Sakarya/13.00)

2- TÜİK, mart ayı tarımsal girdi fiyat, mayıs ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini, ocak-mart dönemi iş gücü girdi endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 yıl vadeli altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak, 4 yıl vadeli sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek.

(Ankara)

4- TCMB, mayıs ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- TCMB ayrıca mart ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini ve konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Dünya Eğitim Forumu'na katılacak.

(Londra)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) en üst karar alma organı olan 75. Dünya Sağlık Asamblesi'nde (DSA) Genel Kurula hitap edecek.

(Cenevre)

3- "Davos Zirvesi" olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu (WEF), özel oturumlarla İsviçre'nin Davos kasabasında devam edecek.

(Davos)

4- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Çin'i ziyaret edecek, ülkenin Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou ile Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Kaşgar ve Urumçi şehirlerinde temaslarda bulunacak.

(Pekin)

5- ABD Başkanı Joe Biden, resmi ziyareti kapsamında geldiği Tokyo'da Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile görüşecek, akabinde iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Tokyo)

SPOR

1- TFF 3. Lig'de play-off finalleri başlayacak; 3. Grup finalinde Fethiyespor ile İçel İdmanyurdu karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.00)

2- Teniste 2022'nin ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ana tablo 1. tur maçları sürecek.

(Paris)