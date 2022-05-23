23 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları
23 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Adana Gençlik Şöleni Programı dönüşü kaza sonucu vefat eden Ömer Faruk Küçük'ün cenaze namazına katılacak.
(Sakarya/13.00)
2- TÜİK, mart ayı tarımsal girdi fiyat, mayıs ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini, ocak-mart dönemi iş gücü girdi endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 yıl vadeli altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak, 4 yıl vadeli sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek.
(Ankara)
4- TCMB, mayıs ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
5- TCMB ayrıca mart ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini ve konut fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Dünya Eğitim Forumu'na katılacak.
(Londra)
2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) en üst karar alma organı olan 75. Dünya Sağlık Asamblesi'nde (DSA) Genel Kurula hitap edecek.
(Cenevre)
3- "Davos Zirvesi" olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu (WEF), özel oturumlarla İsviçre'nin Davos kasabasında devam edecek.
(Davos)
4- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Çin'i ziyaret edecek, ülkenin Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou ile Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Kaşgar ve Urumçi şehirlerinde temaslarda bulunacak.
(Pekin)
5- ABD Başkanı Joe Biden, resmi ziyareti kapsamında geldiği Tokyo'da Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile görüşecek, akabinde iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Tokyo)
SPOR
1- TFF 3. Lig'de play-off finalleri başlayacak; 3. Grup finalinde Fethiyespor ile İçel İdmanyurdu karşı karşıya gelecek.
(Ankara/20.00)
2- Teniste 2022'nin ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ana tablo 1. tur maçları sürecek.
(Paris)Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız