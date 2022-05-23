Otomobile en az yüzde 20 zam bekleniyor...

Otomotivde kur zamları geri döndü

Yükselen döviz kuruyla birlikte otomotiv firmaları kur farkını fiyatlara yansıttı. Zam oranları yüzde 3 ile 7 arasında değişirken, vergi dilimi değişen bazı modellerde fiyat artışı yüzde 10'a yaklaştı.

Dünya'dan Aysel Yücel'in haberine göre;

Döviz kurunun yeniden yükselmesi, otomotiv firmalarını da harekete geçirdi. Birçok marka geçen hafta kur farkını fiyatlara yansıttı. Zam oranları yüzde 3 ila yüzde 7 arasında değişiyor. Vergi dilimi değişen bazı modellerde ise fiyat artışı yüzde 10'a yaklaştı. Renault, Fiat, Nissan ve Honda geçen hafta zam yapan markalar arasında.

Honda Civic'e bir haftada 35 bin TL zam

Son dönemde otomotiv markaları sadece sanayi ve lojistik maliyetlerdeki artışı fiyatlara yansıtıyordu. Ancak döviz kuruna bağlı bir sektör olan otomotivde, kur zamları yeniden devreye girdi. 5 Mayıs'tan bugüne dolar/TL kuru yüzde 7 artarken, Euro/TL ise yüzde 7.20 arttı. Markaların geçen hafta kur farkını fiyatlara yansıttığı görüldü. Honda'da fiyatlar geçen hafta yüzde 3-4 artarken, Fiat, Nissan ve Renault'da da benzer artışlar yaşandı. Birkaç örnek vermek gerekirse, önceki hafta 313 bin TL olan Renault Clio'nun baz versiyonunun (Joy 1.0 Sce 65 bg) liste fiyatı, geçen hafta 327 bin 900 TL olarak güncellendi. Yapılan zamlar sonrası vergi dilimi değişen bazı modellerde zam oranı çok yüksek oldu. Renault Taliant'ın baz versiyonunun fiyatı geçen hafta 31 bin TL zamlanarak 355 bin TL'ye çıktı. Önceki hafta 593 bin 700 TL olan Honda Civic'in (1.5L VTEC Turbo Eco-Premium) fiyatı, 35 bin TL zamlanarak geçen hafta 629 bin 400 TL'ye çıktı.

OYDER: Yılsonuna kadar fiyatlar yüzde 20 artacak

Kur artışının dışında markalar maliyet artışlarını da fiyatlara yansıtmaya devam ediyor. OYDER Başkanı Dr. Altuğ Erciş, Merkez Bankası'nın açıklamaları doğrultusunda yılsonuna kadar sadece enflasyondan kaynaklı otomobile en az yüzde 20 zam beklendiğini söyledi. Erciş, bu yılın başından bu yana yapılan zamların da yaklaşık yüzde 20 olduğunu ifade etti.

OSS: Yedek parça fiyatları yükselecek

Girdi maliyetleri son bir yılda yüzde 300 artan yedek parça üreticileri de fiyatlara zam yapmaya hazırlanıyor. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği'nin (OSS) Başkanı Ziya Özalp, "Akaryakıt, elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artış paralelinde sektördeki şirketlerin giderlerinde geçen yıla oranla yüzde 300'e yakın artış meydana geldiğini dile getirdi. Bu durumun hem karlılığı hem de yatırımları olumsuz etkilediğini belirten Özalp, "Maliyetlerdeki yükseliş nedeniyle ilerleyen dönemde yedek parça fiyatları da artabilir" diyerek tüketiciye araç bakımlarını geciktirmeden yaptırmaları uyarısında bulundu.