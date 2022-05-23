AK Parti'den yoğun mesai; 2023 startı resmen verildi

AK Parti'nin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 4-6 Ekim 2019'da "Birlik, dirlik ve kardeşlik için yeniden yollara düşme vakti" temasıyla yapılmıştı. Kovid-19 salgınının ardından yapılacak 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, AK Parti'nin 2023 seçimlerine yönelik hazırlıkları masaya yatırılacak, Genel Merkez ve teşkilatların çalışmaları değerlendirilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN YAZ DÖNEMİNİ ÇOK ÖNEMSİYOR

Büyük Türkiye ideali için kadın, gençlik kolları ve tüm teşkilat kadrolarının hazır bulunacağı kampta yaz döneminin verimli geçirilmesi için talimat verilecek.

3 GÜNLÜK 2023 SEÇİMİ START TOPLANTISI

Kızılcahamam'da 3 gün sürecek toplantıya Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu, Kurucular Kurulu üyeleri ile milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, birim başkan yardımcıları, bakan ve bakan yardımcıları katılacak.

YENİ YOL HARİTASI

Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmaları ile başlaması planlanan toplantı basına kapalı olarak devam edecek. Başta 2023 seçimleri olmak üzere için yeni bir yol haritasının belirleneceği kampın gündeminde Türkiye'nin yeni yol haritasının nasıl şekillendirileceği kapsamlı olarak ele alınacak.



SEÇİM BÖLGELERİNDEN GELEN RAPORLAR

Kamp süresi boyunca halkın talepleri, seçim bölgelerinden gelen raporlar cumhurbaşkanına sunulacak. Son günlerde provokasyonların odağı haline gelen sığınmacılar ve halkı tahrik etmeye çalışanlar konusu detaylı olarak ele alınacak. Hayat pahalılığı ile enflasyonla mücadelede atılan ve atılacak adımlar masaya yatırılacak.

Türkiye'nin dış politikasına ilişkin konular ve NATO'nun genişlemesi toplantının gündeminde yer alacak. Ülkenin birlik ve huzurunu ortadan kaldırmak için çabalayan terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlar, teröre verilen dış destekler ve terörü kaynağında kurutma operasyonları da toplantının önemli gündem başlıkları arasında yer alıyor.

Körfez ülkeleriyle gelişen yeni süreç istişare toplantısında detaylı olarak konuşulacak. Millet bahçelerinin, ulaşım yatırımlarının da aralarında bulunduğu yeni projeler toplantıda hazırlanan sunumlarla anlatılacak. Ayrıca yerli ve milli üretim alanları ile istihdamın artırılması çalışmaları da istişare toplantısında değerlendirilecek.

Fatma GÖKSU