Kiraları ev sahibi değil devlet belirleyecek

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KİRALARI DEVLET BELİRLEYECEK!

Hollanda'da da konut krizi var. Hem ev fiyatları hem de kiralar çok yükseldi. Ve Hollanda hükümeti, yeni bir düzenlemeye gidiyor.

Aylık 1250 Euro'ya kadar kiralar, 'arz-talep oyunundan' korunacak. Yeni plana göre, kirası 763 Euro'ya kadar olan ve belediyeler tarafından alt gelir gruplarına kiralanan sosyal konutlar gibi, serbest piyasadaki evler için de puanlama sistemi getirilecek.

Evlerin büyüklüğü, oda sayısı gibi belirli özelliklere göre puanlama yapılacak ve sosyal konutlar haricinde serbest piyasada kiralanan evler için ev puanına göre en fazla 1000 ile 1250 Euro arasında bir kira bedeli saptanacak.

Ev sahiplerinin puanlama sistemine uyup uymadığı ya da evini fahiş fiyattan kiralayıp kiralamadığı belediyeler tarafından denetlenecek.

Ayrıca düşük gelirli kişiler için kira artışı sınırlanacak.

Bunu Türkiye'de yapsanız ekonomistler serbest piyasaya müdahale ediliyor diye karşı çıkar.

Hollanda kapitalizmin büyük ölçekte geliştiği ilk ülke ama konut sıkıntısı nedeniyle kiracılar çok fazla suistimal edilince ve bu durum insanların geçimini etkileyince serbest piyasaya müdahale etmekten çekinmediler.

Bizde ise hükümette artan konut ve kira fiyatları için birçok olumlu proje hayata geçiriliyor ama fırsatçılar hükümetin aldığı her aksiyonda hileye başvuruyor ve bunun adı serbest piyasa oluyor.

Merak ediyorum; konut kredilerinin düşürüldüğü gün konut fiyatlarına 300-500 bin TL zam yaptığı tespit edilen 60 bin fırsatçıya ne olacak?

Konutta, markette, çarşı-pazarda fırsatçılara karşı daha radikal hamlelere ihtiyaç var.

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