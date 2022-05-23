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Maymun çiçeği virüsü pandemiye dönüşür mü?

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Alpay Azap'tan maymun çiçeği virüsü açıklaması... Prof. Azap, "Çok kıtada çok insanı birden etkileme olasılığı söz konusu. Teknik olarak buna pandemi diyoruz" dedi.

Eklenme : 23 Mayıs 2022 09:40
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Maymun çiçeği virüsü pandemiye dönüşür mü?

Başta Avrupa ülkeleri ve ABD ile Kanada olmak üzere onlarca ülkede tespit edilen maymun çiçeği hastalığı dünyanın gündeminde. Dün bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maymun çiçeği hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz" dedi.

Habertürk TV canlı yayına katılan İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Alpay Azap ise hastalık ve hastalığın seyriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu:

YAKIN TEMASLA BULAŞIYOR

- Covid herkesi çok yordu ve daha duyarlı hale getirdi ama endişeler de çok yersiz değil. Bu hastalığın pandemi yapma olasılığı var. Çok kıtada çok insanı birden etkileme olasılığı söz konusu. Teknik olarak buna pandemi diyoruz. Ama pandemi deyince hepimizin aklına Covid 19 gibi bir pandemi geliyor. Sokağa çıkma yasaklarının olduğu, toplu bulunan yerlerin kapatıldığı, insanların evlerine hapsedildiği salgın hastalık akla geliyor. Böyle bir pandemi, bu düzeyde bir pandemi beklemiyoruz. Ama bu hastalık insandan insana bulaşan bir hastalık. Önemli de bir hastalık ama yakın temasla bulaşıyor. Dolayısıyla uzun bir arada bulunmak gerekiyor hasta kişilerle.

BELİRTİLERİ ÇOK TİPİK

- Şöyle bir özelliği de var Covid'ten farklı olmak üzere; belirtisizken kişiler bulaştırıcı değiller, şimdiki bilgilerimiz o yönde. Belirtisizken bulaştırmayınca yayılması çok söz konusu değil. Hastalık belirtileri de çok tipik. Başka bir şeyle karıştırılması zor. Tanı konması daha kolay. Belirtili kişileri de izolasyon altına alınca, toplum içinde hızla ve fark etmeden yayılmasını engelleme şansımız var.

YENİ VARYANT OLMAZ

- Bu virüs bir DNA virüsü, Covid 19 gibi RNA virüsü değil. DNA virüslerinin kendini tamir mekanizması olduğu için Covid'deki gibi yeni varyantlar, aşından kaçacak yeni varyantlar çıkmasını beklemiyoruz. Covid kadar ciddi bir pandemi yapması söz konusu elbette değil.

AFRİKA'YLA BAĞLANTISI OLMAYAN KİŞİLERDE DE GÖRÜLDÜ

- Bu hastalık 70'lerden beri bilinen bir hastalık. Orta ve Batı Afrika'da görülen, buralara seyahat eden kişiler, buradan götürülen hayvanlar aracılığıyla. Diğer kıtalarda az sayıda hasta görmüştük bu zamana kadar. Ama geçen hafta içerisinde 70'lerden bu yana görülen tüm vaka sayısından daha fazla vaka sayısı görülmeye başlandı. Afrika'yla bağlantısı olmayan kişilerde de görülmeye başlandı. O ülkelerin kendi içlerinde de sınırlı da olsa bulaş sayılarında artış söz konusu. Bu nedenle endişeleniliyor.

CORONAYA GÖRE DAHA İRİ PARÇACIKLARLA BULAŞIYOR

- Maymun çiçeği iri damlacıklarla bulaşıyor Covid 19 gibi çok küçük havada uzun süre kalabilen ve daha uzağa gidebilen parçacıklarla değil daha iri parçacıklarla bulaştığını biliyoruz. O yüzden de basit cerrahi maske koruyucu olacaktır.

CİLTTEN DE GEÇEBİLİYOR

- Bu hastalığın bir değir bulaş yolu da virüsle kirlenmiş cansız yüzeyler. Çarşaf, havlu gibi yüzeylerde bir miktar daha düz canlı kalabiliyor. Buralara temas eden kişilere ciltten de geçebiliyor, ciltteki küçük çatlaklardan da girebiliyor.

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