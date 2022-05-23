Meclis'te yeni hafta gündemi: Torba kanun teklifi görüşülecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada, torba kanun teklifi ve avukatlık kanun teklifi görüşmeleri için mesai yapacak.

Haftalık çalışmasına 24 Mayıs Salı başlayacak Genel Kurulda ilk olarak Bankacılık Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören torba kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

Teklife göre, bilançolarında yer alan yabancı paralarını, bu yılın sonuna kadar dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çeviren şirketlerin, faiz ve kar payları ile diğer kazançlarından kurumlar vergisi alınmayacak.

Bu haktan yararlanmak için mevduatın en az 3 ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmesi gerekecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapımı tamamlanarak büyükşehir belediyelerine devredilen metro projeleri için harcanan tutarlar, belediyelerin vergi gelirleri paylarından azami yüzde 5'i oranında tahsil edilecek.

Genel Kurulda daha sonra Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de görüşülecek.

AK PARTİ'DE GRUP BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİ

Meclis'te yeni haftada Siyasi partilerin grup toplantıları da olacak.

Ayrıca AK Parti'de yeni grup başkanvekili seçimi yapılacak.

Çarşamba günü saat 13.00'te basına kapalı toplanacak AK Parti grubu görevinden af talebi kabul edilen Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın yerine yeni grup başkanvekilini seçecek.

Edinilen bilgiye göre bu göreve, Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç'un seçilmesi bekleniyor.