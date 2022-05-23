Merkez Bankasının yeni anketinde enflasyon ve dolar uçtu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 57,92'ye, dolar/TL beklentisi ise 17,57'ye çıktı. 2022 büyüme beklentisi ise yüzde 3,3 oldu.

Merkez Bankası anketinde piyasa katılımcıları yıl sonunda enflasyonun yüzde 57,92 seviyesine çıkmasını öngördü. Bir önceki anket döneminde yıl sonu beklentisi yüzde 46,44 olarak belirlenmişti.

12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 33,28 oldu, önceki ankette bu beklenti yüzde 28,41 olmuştu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,68 ve yüzde 19,54 olarak gerçekleşti.

Dolar/TL beklentisi 17,57'ye çıktı

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 16,85 iken, bu anket döneminde 17,57 oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 17,84 TL ve 18,47 TL olarak kaydedildi.

Katılımcıların 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 4 oldu.