Reklam Kurulu, yanıltıcı reklamlarla ceza kesti

Reklam Kurulu'nun, tüketicileri kandıran ve aldatıcı/yanıltıcı reklam yapan firmalara ve sosyal medya fenomenlerine, 2022 yılının ilk dört ayında ne kadar para cezası uyguladığı ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığının elde ettiği verilere göre Reklam Kurulu, yanıltıcı reklam yapan kişilerin ve şirketlerin tespiti yapmak için ocak ayından itibaren binlerce dosyayı mercek altına aldı.

Buna göre yaptıkları tanıtımlarla tüketicileri yanlış yönlendirerek kandıran firmalara milyonlarca lira değerinde idari para ve durdurma cezası uygulandı. İncelenen dosyalardan kurallara aykırı bulunanlarının büyük bir kısmının sağlık, gıda ve kozmetik sektörü tanıtımlarından oluşması ise dikkat çekti.

İncelenen 7 bin dosyadan 668'i 'kurallara aykırı' bulundu

Reklam Kurulu, aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım yapan firmaları belirlemek için yılın ilk 4 ayında tam olarak 7 bin 57 dosya inceledi. Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda 668 dosyanın kurallara aykırı olduğu kararlaştırılırken; bunların 504'üne reklam durdurma, 164'üne ise idari para ve durdurma cezası verilmesi uygun bulundu. Uygulanan idari para cezası miktarının ise 17 milyon liranın üzerinde olduğu ifade edildi.

Aykırı bulunan dosyaların büyük bir çoğunluğu sağlık, gıda ve kozmetik sektörüne ait tanıtımlardan oluşurken; bu sektörleri teknoloji, dayanıklı tüketim mallar ve turizm sektörlerinin yapmış olduğu tanıtımlar takip etti.

Öte yandan kurul, aynı süreç zarfında 'influencer' olarak bilinen çok takipçili sosyal medya kullanıcılarının reklam faaliyetlerini de inceledi. Toplamda 12 dosya inceleme alınırken, bunlardan 10'unun mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşıldı. Söz konusu dosyalardan 8'i hakkında durdurma kararı verilirken, 2'si hakkında da durdurma ve idari para cezası uygulandı.