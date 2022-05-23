Beyazıt'ta çatışma: Bir polis 6 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, olay saat 11.00 sıralarında Fatih Beyazıt'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki esnaf arasında silahlı çatışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri olaya müdahale etti.

Olayda 1'i polis memuru 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayı anlatan Fırat Bayhan, "Biz de bilemiyoruz dükkanı açıyorduk. Bir anda sesler gelmeye başladı. Belki bir 100 tane silah ateş edildi. Bir tane hamalın vurulduğunu gördük. İşte taksiyle hızlıca götürdüler. Sonra da kaçtıkları söyleniyor. Yaralı polisin durumunun ağır olduğu sırtından vurulduğunu söyleniyor. 4-5 kişi daha yerdeymiş. Esnaf arasında olmuş. Bundan 5-6 ay önce de olmuştu. Yine yanı kişiler. Bu sefer daha tedarikli gelmişler galiba. Polis araya girmek isterken galiba silah ateşlenince polis de yaralandı. Biz tam olarak kimlerin vurulduğunu bilmiyoruz. İki taraf da husumetliydi" dedi.

Fatih'teki silahlı kavgada 23 gözaltı

Fatih'te husumetli iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 1'i polis 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olaya karışan 23 şüpheli gözaltına alındı.

Olay saat 10.00 sıralarında Fatih Beyazıt Kapalıçarşı girişinde Çadırcılar Caddesi husumetli iki esnaf arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silah seslerinin yükseldiği çarşıya ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olaya müdahale eden polis memuru G.K. yaralandı. Olayda A.M, A.S., F.Ç., Z.B., kimliği belirsiz 1 kişiyle birlikte 5 vatandaş da yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralı polisin hayati tehlikesinin olmadığı, F.Ç ile kimliği belirsiz kişinin durumlarının da ağır olduğu öğrenildi. Kavgaya karıştıkları belirlenen 23 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.