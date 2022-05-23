Böcekçi yakayı ele verdi! Ev değil casus deposu

'Böcek' diye tabir edilen gizli kamera, ses kaydetme ve dinleme cihazı, gizli ortam dinleme cihazlarını internet üzerinden yasadışı bir şekilde satışını gerçekleştiren şebeke yakayı ele verdi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bazı internet siteleri üzerinden, gizli kamera, gizli alan dinleme, gizli ses ve görüntü kaydetme özelliği bulunan cihazların satıldığı saptandı. 'gizliortamdinleme.com' , 'teknohome.net', 'gizlikamera.com' adlı siteler üzerinde yapılan incelemede siparişi için kullanılan numaranın Murat Yıldız adına olduğu tespit edildi. Söz konusu sitede yapılan incelemelerde, minimal kameraların kişisel kullanım eşyaları, elektronik eşyalar ve ev eşyalarının üzerine gizlendiği tespit edildi. Bu materyaller arasında, saat, mouse, oda spreyi, modem, flash bellek ve priz görünümlü kayıt cihazları, kalem ve gözlük görünümlü ses ve görüntü kaydeden cihazlar yer aldı.

BAKANLIK GÖRÜŞ VERDİ: YURDA SOKULMAMASI GEREKİR

KOM Daire Başkanlığı tarafından böcek diye tabir edilen elektronik eşyaların kaçakçılık suçuyla mücadele kapsamında internet üzerinden satışa sunulduğu saptandı. Savcılık, Ticaret Bakanlığı'ndan satışa sunulan söz konusu materyallerle ilgili görüş istedi. Ticaret Bakanlığı, söz konusu materyallerin Türk Gümrük tarife cetvelinde ismen yer almadığını, Türk ceza kanununda suç olarak sayılması gerektiğini ve normal bir ticari ithalat kapsamında yurda sokulmasının söz konusu olmayacağını bildirdi.

PRİZ, SAAT DİYEREK İTHAL ETTİLER

Bakanlık, gizli kamera ve benzeri materyallerin yurda kaçak yollarla ülkemize sokulduğunu, saat, kalem, gözlük, powerbank, priz gibi ürünler beyan edilerek ithal edilmiş olabileceğini tespit etti. Murat Yıldız ve kuzeni Neslihan Yıldız'ın farklı illere farklı tarihlerde kargo gönderilerinin bulunduğu bilgisini savcılıkla paylaştı.