Hazine yarın hazine bonosu ve TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın hazine bonosu ve TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Mayıs 2022 11:26
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 9 ay (273 gün) vadeli hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.
Hazine ayrıca 10 yıl (3549 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesini düzenleyecek.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız