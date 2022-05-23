Belgrad Ormanı'nda hafta sonu yoğunluğu: Çöplerini geride bıraktılar
İstanbul'da hafta sonunu fırsat bilenler Belgrad Ormanı'na akın etti. Piknikçilerin geride bıraktığı çöpler kirliliğe yol açtı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 23 Mayıs 2022 11:39
İstanbul'da hafta sonunu fırsat bilenler Belgrad Ormanı'na akın etti.
Belgrad Ormanı'nın Bahçeköy'de bulunan girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Birçok memeli ve kuş türünün doğal yaşam alanı olan Belgrad Ormanı'nda, pikniğe gelenlerin yanlarında getirdikleri yiyecekleri ve plastik atıklarını bırakması kirliliğe yol açtı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız