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MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin merak edilen soruları yanıtladı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy: 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 236 bin öğrencinin LGS başvurusunu merkezi olarak yaptık ancak bu öğrencilerin tamamı değil isteyen öğrenci sınava girecek. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrenciler kendi okullarında sınava girecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Mayıs 2022 11:59
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MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin merak edilen soruları yanıtladı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 236 bin öğrencinin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da yapılacak sınav başvurusunu merkezi yaptıklarını, bu yıl da öğrencilerin kendi okullarında sınava gireceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 5 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin son hazırlıklarını AA muhabirine açıkladı.

LGS'de süre ve içerik konusunda bir değişiklik olup olmayacağı yönündeki soruya karşılık Şensoy, "LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. 2018'den beri uygulanan sınavın aynı formattaki uygulaması devam edecek. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak." dedi.

Şensoy, "Birinci oturum olan saat 09.30'daki sözel oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. Saat 11.30'da başlayacak matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verilecek. Salgın sürecinde iki oturum arasında çocukların çok fazla bir araya gelmemesi için rehber öğretmenleri görevlendirmiştik ama bu sene iki oturum arasında öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecekler, ihtiyaçlarını giderebilecekler." bilgilerini verdi.

- Örnek sorular, 7 uzmanın gözünden geçerek basılıyor

LGS'ye ilişkin örnek soru kitapçıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şensoy, Türkiye'de kademeler arasında iki geçiş sınavı olduğunu, bunlardan LGS'nin MEB, YKS'nin de ÖSYM tarafından yapıldığına işaret etti.

Bu sınavlara ilişkin örnek soru yayımlama uygulamasının 2017'ye kadar her iki kurumda da bulunmadığının altını çizen Şensoy, 2017'de YKS, 2018'de de liseye geçiş sınavı için örnek soru yayımlanmaya başladığını kaydetti. Şensoy, öğrenciler ve eğitimciler tarafından çok beğenildiği için LGS örnek sorularının her ay yayımlanması kararı alındığını aktardı.

Şensoy, örnek soruların her birinin 3 alan uzmanı, 1 ölçme uzmanı, 1 Türkçe dil uzmanı ve 2 akademisyen olmak üzere 7 uzmanın gözünden değerlendirildiğini aktardı.

Sınavda 90 sorunun sorulduğunu, Bakanlığın her ay 45 örnek soru yayımladığını hatırlatan Şensoy, şöyle devam etti:

"Asıl sınavın yarısı kadar örnek soru yayımlıyoruz. Bugüne kadar yayımladığımız tüm örnek soruları aralıkta ve nisanda iki kez basılı olarak öğrencilerimize ücretsiz gönderdik. Aralıkta gönderdiğimiz kitapçıkta, 2018, 2019, 2020, 2021 yılının örnek sorularına ve o tarihlerde uygulanan LGS sorularına yer vermiştik. Toplam 24 milyon yardımcı kaynak gönderdik bu süreçte. Bakanımızın talimatı üzerine nisan ayında 2021-2022 Eğitim Öğretim yılına ait örnek soruları kitap haline getirdik, öğrencilerimize ücretsiz dağıttık. Yine bu süreçte YKS'ye yönelik kitap da gönderdik ve böylece nisanda 12 milyon olmak üzere, bugüne kadar 36 milyon kitabı da öğrencilerimize ulaştırmış olduk."

- LGS başvuruları, bu yıl da merkezi yapıldı

Sadri Şensoy, Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında, Bakanlığın iki yıldır LGS başvurularını merkezi yaptığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Bu yıl da 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 236 bin öğrencinin LGS başvurusunu merkezi olarak yaptık ancak bu öğrencilerin tamamı değil isteyen öğrenci sınava girecek. Sınava girmeyen öğrencilerimiz de yerel yerleştirme adını verdiğimiz ve detaylarını LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunda belirteceğimiz kriterlere göre liselere yerleştirilecek. Geçen yıllara baktığımızda başvuran öğrencilerin yaklaşık yüzde 90'ının sınava girdiğini görmüştük, bu sene de sınava katılımda aynı oranı bekliyoruz."

- Sınav giriş belgeleri, sıralarda hazır olacak

Bakan Yardımcısı Şensoy, sınav giriş belgelerinin nasıl temin edileceğine yönelik soruyu yanıtlarken, salgın öncesi öğrencilerin sınav giriş belgelerini okullarından temin ettiklerini ancak son 2 yıldır sınav giriş belgelerinin herhangi bir işleme gerek kalmadan Bakanlık tarafından hazırlandığını hatırlattı.

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Şensoy, "Bu yıl da LGS sınav giriş belgeleri, sınav günü öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır olacak. Sınav giriş belgeleri, 27 Mayıs'ta e-okul veli bilgilendirme sisteminden ilan edilecek." dedi.

- LGS adaylarının sınava gelirken yanlarında bulundurması gerekenler

LGS'ye gelirken öğrencilerin yanlarında bulundurmaları gereken belgeye ilişkin Şensoy, "Öğrenciler, geçerli kimlik belgeleri, (nüfus cüzdanı ya da TC kimlik kartı, geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç idaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile sınava alınacaklar. Velilerimizin sınavdan bir gün önce bu belgelerini hazırda tutmaları, çocuklarımızın sınav günü stres yaşamamaları için çok önemli." diye konuştu.

Şensoy, öğrencilerin yanlarında kalem ve silgilerini getireceklerini, bunları unutan öğrenciler için de idarecilerin tedbirli davranacağını söyledi.

- Sınav yapılacak bina ve görevli sayısı 3 kat fazla olacak

Şensoy, sınavla öğrenci alacak okulların ne zaman ilan edileceğine yönelik soru üzerine, "Sınav, 5 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sonuçları açıklayacağımız 30 Haziran'da merkezi sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının kontenjanları da belli olmuş olacak. Şu anda çalışmalar devam ediyor." dedi.

"Geçtiğimiz iki yılda salgın önlemleri kapsamında her öğrenci, kendi okulunda sınava girmişti. Bu uygulama bu sene de devam edecek mi" sorusu üzerine Şensoy, "Salgın nedeniyle çocuklarımızın araçlara binerek başka yerlere seyahat etmelerini engellemek adına kendi okullarında sınavı yapıyoruz, böylece öğrenciler alışkın olduğu ortamda sınava giriyorlar, bu durum sahada büyük bir memnuniyetle karşılandı. Bu uygulamayı, Bakanımız Mahmut Özer'in talimatı üzerine bu sene de devam ettiriyoruz. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrenciler kendi okullarında sınava girecek." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilerin kendi okullarında sınava girmesi uygulaması ile sınav görevlisi ile bina sayısının 3 kat artırıldığına işaret eden Şensoy, "Burada büyük bir organizasyon yapılıyor. Sınavın güvenli bir ortamda sorunsuz bir şekilde tamamlanması önceliğimiz. Yaklaşık 17 bin 915 okulumuzda sınav yapılacak, 700 bin dolayında sınav görevlimiz olacak." bilgisini verdi.

Sınavın yapıldığı okuldaki öğretmenlerin, kendi okullarının dışındaki okullarda görevli olabildiğini belirten Şensoy, "Bu konuda oldukça hassasız, bu konuyu sistem üzerinden takip ediyoruz." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi.

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