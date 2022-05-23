'Türkiye terörle mücadelede müttefiklerinden beklediği desteği görmemiştir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Yeni tip denizaltılarımız teknik özellikleriyle göz doldurmaktadır. Bu seneden itibaren her yıl bir denizaltımızı hizmete alarak 2027 yılına kadar 6 tane denizaltımızı donanmamıza kazandıracağız. Bu başarıları önemsiyor ancak yeterli görmüyoruz. Denizlerdeki gücümüze güç katacak denizaltılarımızın üretiminde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Savunma ürünlerinden tasarımlarına her safhasına kadar yerlilik oranlarımızı en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz.

Bizler eskilerin tabiriyle feleğinden geçmiş bir milletimiz. Tarihimizin hiçbir döneminde bedel ödemeden bir imkana sahip olmadık, çok zorlu mücadeleler yürüttük.

DEAŞ'ın sınır illerimizi hedef alan roket saldırılarıyla boğuştuğumuz günlerde hava savunma sistemimiz sökülüp götürüldü. Bize parasıyla verilmeyen dsilahlar DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle eli kanlı terör örgütlerine tırlarla aktarıldı. Türkiye, terör koridoru marifetiyle kuşatılmak istendi. Dost bildiğimiz ülkelerin ihanetlerine, müttefik bildiğimiz ülkelerin ayak oyunlarına rağmen teröre karşı başarılı olduk.

Türkiye ne savunma ihtiyaçlarının giderilmesinde ne de 40 yıllık teröörle mücadelesinde müttefiklerinden beklediği desteği görmemiştir.