Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Mayıs 2022 14:37
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri yer aldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız