YTB Başkanı Eren'den Avrupa'daki nitelikli Türk gençlerine kariyer desteği mesajı

Eren, YTB'nin Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlediği Türkiye-AB-NATO İlişkileri Sertifika Programı'nın TOBB ofisinde yapılan açılışında konuştu.

Belçika'da ikamet eden siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, hukuk ve ilgili sosyal bilimler branşlarında öğrenim gören Türk gençlerine hitap eden Eren, YTB'nin kuruluş amacını ve vizyonunu tanıttı.

Eren, YTB'nin, Türkiye'nin son 20 yıldır sürdürdüğü proaktif dış politika dahilinde kurulduğunu, birincil sorumluluk alanının yurt dışındaki Türk diasporası olduğunu söyledi.

Türk diasporasının diğerlerinin aksine mağduriyet oluşturan nitelikte olmadığını dile getiren Eren, ekonomik nedenlerle göç eden ve üçüncü, dördüncü nesil itibarıyla hem bulunduğu ülkeyle hem Türkiye'yle bağları kuvvetli, kalifiye bir topluluk olduğunu belirtti.

Eren, "Kıta Avrupası'nda Müslüman ve Türk varlığının büyüklüğü açısından tarihin biricik dönemini yaşıyoruz." ifadesini kullanarak, 1960'lardaki işçi göçünün yeni bir "Avrupalı Türk" kimliği oluşturduğunu ve farklı bir dönemin kapılarını açtığını vurguladı.

Yurt dışındaki Türklerin başarılarının Türkiye'den dikkatle takip edildiğine ve bu kişilerin Türkiye'ye katkılarının çok büyük olduğuna işaret eden Eren, "Bu katkıların önümüzdeki dönemde daha rafine ve kaliteli hale gelmesi sizlerin elinde." dedi.

Eren, yurt dışında ikamet eden çok sayıda yetişmiş Türk gencinin Türkiye'de yaşamak için araştırma yaptığını belirterek, YTB'nin bu tür programlarla gençlerin söz konusu katkıyı yapmalarını desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

- Türkiye-AB-NATO İlişkileri Sertifika Programı

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı desteği, Türkiye'nin AB ile NATO Daimi Temsilciliği iş birliğiyle TOBB ve İktisadi Kalkınma Vakfı Brüksel Daimi Temsilciliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen sertifika programında AB ve NATO'nun genel işleyişi, kurumsal yapıları, Türkiye'nin bu kurumlarla ilişkisi ve gençler için bu yapılardaki kariyer imkanları aktarılacak.

AB vatandaşı ve seçmeni olan gençlerin Türkiye'nin adaylık sürecine desteklerini artırmasını da hedefleyen program, başarılı gençlere uluslararası kurumlara ilişkin bilgi ve farkındalık sağlayarak, gelecekte bu kurumlarda daha fazla Türk gencinin istihdam edilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

25 Mayıs'ta sona erecek 3 günlük programa, 8 AB ülkesinden eğitim, niyet mektupları ve dil seviyeleri açısından başarılı bulunan 33 katılımcı davet edildi.

Katılımcılara, alanının uzmanı akademisyenlerin yanı sıra AB ve NATO Daimi Temsilcileri Büyükelçiler Mehmet Kemal Bozay ve Basat Öztürk tarafından bizzat eğitim verilecek program kapsamında Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi ve NATO karargahına ziyaretler düzenlenecek.