Dünya Ekonomik Forumu başladı

WEF'in Kurucu Başkanı Klaus Schwab, Ocak 2020'den bu yana ilk kez yapılabilen Zirve'nin temasının, "Dönüm noktasındaki tarih; Hükümet politikaları ve iş dünyası stratejileri" olarak belirlendiğini anımsattı.

Davos'ta bu yıl Rusya-Ukrayna savaşı dahil dört ana konuya odaklanacaklarını aktaran Schwab, salonda bulunan katılımcıları ayağa kalkıp Ukrayna için alkışa davet etti.

Schwab, diğer ana başlıkların Kovid-19 salgını, iklim değişikliği ve küresel ekonominin geleceği olacağını belirtti.

Küresel ekonominin geleceğinden büyük endişe duyduklarını dile getiren Schwab, dünya genelindeki yüksek enflasyona dikkati çekti.

Ekonomideki gidişatın sonucu yüz milyonlarca insanın fakirleşebileceği uyarısını yapan Schwab, "Muhtemelen on milyonlarca insan da açlıktan ölecek. Bu konular hakkında hepimiz gerçekten endişe duymalıyız." dedi.

Schwab, Davos Zirvesi'nin başarılı geçeceğinden emin olduğunu söyledi.

- "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı gaddarca"

Ev sahibi ülke adına konuşan İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis ise dünya Kovid-19 salgını ile mücadele ederken Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığını belirtti.

Cassis, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının "gaddarca" olduğunun ve Rusya'nın uluslararası hukuku ve uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiğinin altını çizdi.

Rusya'yı en güçlü şekilde kınadıklarını kaydeden Cassis, ayrıca bu ülkeye karşı bir dizi yaptırım kararları aldıklarını ifade etti.

Ukrayna saldırısı nedeniyle bu yıl Rusya'nın davet edilmediği Davos'ta, geçen yıllarda Rus siyasetçi ve iş insanlarının uğrak noktası olan "Rus Evi"nin ismi ise "Rusya'nın Savaş Suçları Evi" olarak değiştirildi.

Ukraynalı sanatçılar tarafından ismi değiştirilen binanın değişik yerlerine "Rusya'nın Savaş Suçları Evi" yazısı asıldı.

En son Ocak 2020'de 50'ncisi yapılan ve Davos Zirvesi olarak da bilinen forum, Kovid-19 salgını nedeniyle üst üste iki yıl ertelenmişti ve yerine alternatif olarak çevrim içi toplantılar düzenlenmişti.

Tarihte ilk kez ocak dışında yapılan ve 26 Mayıs'ta sona erecek foruma, 50 devlet lideri, 300 hükümet temsilcisi ve yaklaşık 2 bin 500 küresel iş dünyası yetkilisinin katılıyor.