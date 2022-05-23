Arnavutluk'taki Maarif öğrencileri, uluslararası yarışmada madalya kazandı

TMV Arnavutluk Temsilciliğince yapılan açıklamada, "Genç beyinlerde entelektüel merak uyandırmayı, araştırma becerilerini ve akademik güvenlerini geliştirmeyi amaçlayan ve Çevrimiçi-Yerel-Global olmak üzere 3 kategoride yapılan Owlypia yarışmalarında, Arnavutluk Maarif Öğrencileri altın, gümüş ve bronz madalyaların sahibi oldu." ifadelerine yer verildi.

Maarif Okulunun son olarak bu yıl İngiltere merkezli Uluslararası Owlypia Yarışması'nda, Türkiye, Cezayir, Nijerya, Suudi Arabistan ve BAE'nin yarıştığı grupta birçok madalya kazandığı vurgulanan açıklamada, "Yarışmada 7 altın, 8 gümüş ve 11 bronz madalya kazanan Tiran Maarif Okulları 10. sınıf öğrencileri, Uluslararası Owlypia Yarışması 'Online Round'unda aldıkları mükemmel sonuçlarla yarışmanın temmuzda Amerika'da Harvard Üniversitesinde düzenlenecek etabına katılmaya hak kazandı." denildi.

Açıklamada, TMV'ye bağlı Tiran New York Tiran Maarif Okullarının başarısına işaret edilerek, "Arnavutluk Ulusal Bilim Olimpiyatları'nda şimdiye kadar 94 öğrencisi çeşitli dallarda dereceye girdi ve ülkenin en büyük sanat festivali olan ArtFest'te belgesel ve dans branşlarında şampiyonluğu elden bırakmadı." ifadesi kullanıldı.

Owlypia'da entelektüel merakı olan öğrencilerin sosyal bilimler, sanat ve tasarım, edebiyat ve kültür, bilim ve teknoloji, ekonomi ve işletme gibi alanlarda yeteneklerini yarıştırdıkları belirtilen açıklamada, "18-21 Temmuz'da gerçekleşecek yarışmaya katılacak 6 Tiran Maarif Okulu öğrencisi, dünyanın birçok farklı ülkesinden gelen başarılı öğrencilerle Harvard Üniversitesi atmosferinde yarışmanın yanında tanışma imkanı da bulacak." denildi.