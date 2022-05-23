Muvazzaf Astsubay Adayı alım sonuçları açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı, 2021 Yılı Türk Silahlı Kuvvetlerine Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Temini Sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Mayıs 2022 15:33
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı;
2021 Yılı Türk Silahlı Kuvvetlerine Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Temini Sınıflandırma Sonuçları yayımlanmıştır.
Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr
internet adresinden ulaşabilirsiniz.